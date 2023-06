Sprott Physical Uranium Trust: le calme avant la tempête

Sprott Physical Uranium Trust est l’un de nos 10 favoris pour le second semestre. La récente hausse des prix de l’uranium a été soutenue par des parties tierces, surtout des compagnies de services aux collectivités et des producteurs. Elle est loin d’être achevée.

Le cours de Sprott Physical Uranium Trust (SPUT) a grimpé de 13% en dollars canadiens en six mois. Le véhicule, qui investit exclusivement dans l’uranium physique (U3O8), n’a pourtant dépassé sa valeur intrinsèque de 1% au moins, condition pour pouvoir émettre de nouvelles unités, avec lesquelles peuvent être levés des capitaux frais, que pendant quelques semaines au 1er semestre.

SPUT n’a acheté cette année que 2,4 millions de livres d’U3O8, dont 100.000 livres à peine depuis fin février. Depuis l’activation du programme d’émission, en août 2021, le total a atteint un impressionnant 43,5 millions de livres, pour lesquelles 2,08 milliards de dollars ont été levés. Le prix sur le marché au comptant est passé de 48 dollars la livre fin décembre à 57,5 dollars, augmentation d’autant plus remarquable que SPUT s’est – comme d’autres – montré peu actif. Deux nouveaux véhicules au moins, dont Zuri Invest, entrent en scène. La récente hausse des prix a donc été soutenue par d’autres parties, surtout des compagnies de services aux collectivités et des producteurs. Elle n’est pas terminée. En effet, les prix, en aval du cycle du combustible nucléaire, ont augmenté bien plus encore, ce qui a de tout temps été annonciateur d’une appréciation de l’U3O8. En outre, les compagnies de services aux collectivités multiplient les contrats à long terme: elles ont acheté 125 millions de livres en 2022 (demande annuelle: 180 millions), et 107 millions déjà entre janvier et mai 2023. De surcroît, pour justifier une nouvelle production digne de ce nom, les prix vont devoir dépasser 70 dollars.

Conclusion

Bien qu’elle augmente avec le prix spot de l’uranium, l’action SPUT affiche toujours une décote de 8%. Mais les nouveaux apports de capitaux, qui déclencheront des relèvements sur le marché, haussier depuis très peu de temps, devraient changer la donne.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 17,88 dollars canadiens

Ticker: U-UN CN

Code ISIN: CA85210A1049

Marché: Toronto

Capit. boursière: 2,92 milliards CAD

C/B 2022: 21

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: +33%

Perf. cours depuis le 01/01: +13%

Rendement du dividende: –