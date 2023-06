2023, probable année record pour Kinepolis

Kinepolis figure parmi nos 10 favoris pour le second semestre car le groupe nous paraît pouvoir signer un exercice record. Peut-être pas s’agissant de la fréquentation, mais certainement en termes de chiffre d’affaires et de résultat.

Le plus grand exploitant de salles de cinéma du pays (110 complexes, 1.124 écrans, environ 200.000 sièges) a très bien commencé l’année. Il a accueilli 8,08 millions de visiteurs au cours du 1er trimestre, ou 36,1% de plus qu’un an plus tôt, période au cours de laquelle toutes les restrictions sanitaires n’avaient cependant pas été levées. Une comparaison par rapport à 2019, dernière année “normale” avant la crise, nous paraît dès lors bien plus pertinente. Cette année-là, Kinepolis a enregistré les meilleurs chiffres de son histoire.

Si, sur les trois premiers mois de 2023, la fréquentation a atteint 91,6% de celle de la même période en 2019, le chiffre d’affaires, lui, porté par la hausse constante des dépenses par visiteur, a dépassé le niveau qui était le sien quatre ans plus tôt. Par conséquent, le flux de trésorerie d’exploitation (Ebitda) et l’Ebitdal (Ebitda corrigé des contrats de location) sont eux aussi plus élevés qu’au 1er trimestre de 2019. S’il continue de générer des cash-flows plus abondants, le groupe va pouvoir réduire encore sa dette financière nette et donc, réaliser des acquisitions. Nous serions vraiment surpris s’il n’annonce pas un (gros) rachat entre 2023 et 2025, lequel ouvrirait la voie à une nouvelle phase de croissance.

Conclusion

L’action Kinepolis pourrait battre le marché parce que (1) elle vaut 25% de moins que lorsque la direction avait annoncé les chiffres records de 2019, or ceux-ci sont très susceptibles d’être dépassés; (2) dans un contexte de récession, elle surperforme généralement (et nettement) le marché car les salles obscures ne désemplissent pas; (3) son cours n’intègre pas encore la prochaine phase de croissance que nous anticipons pour notre part.

Conseil : acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 45 euros

Ticker: KIN BB

Code ISIN: BE0974274061

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 1,23 milliard EUR

C/B 2022: 43

C/B attendu 2023: 22

Perf. cours sur 12 mois: -1%

Perf. cours depuis le 01/01: +16%

Rendement du dividende: 0,6%