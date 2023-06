Cofinimmo, portée par le ralentissement de l’inflation

Lorsque, sous l’effet du ralentissement de l’inflation et de la conjoncture, les taux longs se stabiliseront, le calme devrait revenir sur les marchés immobiliers et l’action Cofinimmo, vigoureusement remonter. Elle compte parmi nos 10 favorites pour le second semestre.

Les titres des sociétés immobilières cotées devraient se redresser considérablement au second semestre, à présent que l’inflation ralentit et que les taux longs se tassent. On assisterait dans ce cas à un renversement de tendance par rapport aux trimestres précédents, durant lesquels les relèvements de taux ont fortement pénalisé le cours de l’action Cofinimmo – et d’autres. Ces remontées ont pesé sur la valeur des portefeuilles immobiliers, fait partir les frais de financement à la hausse et rendu les obligations, sans risque, plus intéressantes. Reste que la division de l’action Cofinimmo par près de deux depuis le début de 2022 est exagérée. La décote est supérieure à 30%, le bénéfice est de plus de 9% et le rendement en dividende atteint 8,2%, alors que les obligations d’Etat belges à 10 ans rapportent du 3% environ.

Déjà très endettée (45,8%), Cofinimmo va investir cette année pour 300 millions d’euros. Elle compte financer la dépense en vendant des biens, ce qui, vu l’état du marché, ne sera pas simple. La direction a pourtant confirmé fin avril que le programme de cessions se déroulait conformément au calendrier. Cofinimmo n’ayant pas encore eu à procéder à des réductions de valeur sur son portefeuille immobilier, son ratio d’endettement est resté stable. Vu les taux d’occupation et la durée des baux conclus, des dépréciations importantes sont de surcroît peu probables. Les taux élevés ne pèsent pas encore sur les résultats, car la société s’était refinancée à bon compte à l’époque où ils étaient dérisoires. Le taux d’intérêt moyen sur la dette est de 1,4% à peine, et les hausses sont largement couvertes jusqu’à fin 2025.

Conclusion

Lorsque, sous l’effet du ralentissement de l’inflation et de la conjoncture, les taux longs se stabiliseront, le calme devrait revenir sur les marchés immobiliers et l’action, vigoureusement remonter.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 74,4 euros

Ticker: COFB BB

Code ISIN: BE0003593044

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 2,49 milliards EUR

C/B 2022: 12

C/B attendu 2023: 11

Perf. cours sur 12 mois: -35%

Perf. cours depuis le 01/01: -13%

Rendement du dividende: 8,2%