L’action D’Ieteren devrait se redresser au deuxième semestre

D’Ieteren est l’un de nos 10 favoris pour le second semestre. Le groupe vient de présenter de bons résultats, ses perspectives sont favorables et sa valorisation est relativement faible. L’action devrait selon nous se redresser d’ici la fin d’année.

D’Ieteren affiche actuellement une capitalisation boursière de 9,5 milliards d’euros, pour un bénéfice avant impôts ajusté de 900 millions d’euros en 2023, soit un rapport cours/bénéfice relativement faible d’environ 14. En outre, sa capitalisation boursière est couverte quasi intégralement par sa participation de 50,3% dans Belron. Or, les résultats du réparateur de pare-brise, joyau du groupe, devraient augmenter ces prochaines années, car les marges sur les réparations plus complexes sont plus importantes. A terme, tous les véhicules devront être équipés de pare-brise à capteurs, qui nécessitent un recalibrage (30% aujourd’hui); cela dopera les ventes de la maison mère de Carglass.

Belron, qui dispose d’abondants cash-flows disponibles, verse régulièrement de généreux dividendes au groupe D’Ieteren. La trésorerie nette du groupe devrait par conséquent dépasser 1,5 milliard d’euros en 2025, et lui permettre de procéder à de nouvelles acquisitions. Avec ses prises de participation dans TVH Parts et PHE, la direction a montré son aptitude à flairer les bonnes affaires. Les deux filiales affichent de bons résultats, malgré la cyberattaque dont a été victime TVH Parts début 2023. Axée sur les véhicules haut de gamme, D’Ieteren Auto fait aussi belle figure et contribue à la rentabilité du groupe.

Conclusion

Pour l’heure, les détenteurs d’actions D’Ieteren obtiennent en quelque sorte gratuitement les participations dans les filiales autres que Belron, qui représentent tout de même 40% des bénéfices du groupe. Les craintes d’un fort ralentissement de la croissance, voire d’une récession, dans la sphère occidentale sont susceptibles de brider le cours pendant un certain temps encore. Toutefois, si les perspectives économiques s’améliorent au deuxième semestre, une revalorisation de l’action au cours de ce dernier est plus que probable.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 174 euros

Ticker: DIE:BB

Code ISIN: BE0974259880

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 9,5 milliards EUR

C/B 2022: 16

C/B attendu 2023: 14

Perf. cours sur 12 mois: +23%

Perf. cours depuis le 01/01: -4%

Rendement du dividende: 1,7%