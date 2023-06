Agnico-Eagle Mines, notre major préférée

La major canadienne est passée à la vitesse supérieure au cours des derniers trimestres. Grâce ses acquisitions de Kirkland Lake (2022) et d’une partie des actifs de Yamana Gold (2023), elle est devenue le troisième producteur d’or au monde. Nous l’avons intégrée dans notre Top 10 pour le second semestre parce qu’elle est pour l’heure moins chère que ces dernières années, et qu’elle profiterait d’une progression du cours de l’or.

Agnico-Eagle Mines (AEM) se différencie de ses rivales en optant principalement pour des sites de production Tier 1, situés dans des régions stables sur les plans économique et politique, dotées en outre d’une excellente infrastructure minière.

La major canadienne devrait produire cette année 3,24 à 3,44 millions d’onces troy, contribution des mines de Yamana incluse pendant trois trimestres, et d’ici 2025, 3,5 millions d’onces troy. Comme elle détient par ailleurs désormais 100% de la mine Canadian Malartic, elle va pouvoir y accélérer l’extension souterraine, de manière à y accroître de 200.000 onces troy la production d’ici 2030. Selon la première estimation, la section souterraine abriterait 7 millions d’onces troy d’or de réserves. La durée de vie de la mine a été prolongée jusqu’en 2039.

AEM détient également trois projets d’exploration, déjà à un stade avancé, qui contribueront ensemble à la production à hauteur de 400.000 à 500.000 onces troy d’or à moyen terme. Les réserves prouvées ont été évaluées à 48,7 millions d’onces troy à fin 2022. AEM affiche un coût de production moyen de 1.140 à 1.190 dollars l’once troy, le plus faible du secteur et appelé à baisser encore au fil des ans.

Conclusion

Son excellent bilan permet à la major de verser un dividende attrayant (0,4 dollar par trimestre) et de racheter ses propres actions. Ses nombreux atouts expliquent que son action soit plus chère que celles de ses concurrentes. Cela dit, à moins de 9 fois le cash-flow attendu, elle se négocie actuellement en deçà de sa moyenne des dernières années (13). C’est pourquoi un investissement dans AEM se justifie dans la perspective d’une hausse du cours de l’or au second semestre.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 50,96 dollars

Ticker: AEM US

Code ISIN: CA0084741085

Marché: New York Stock Exchange

Capit. boursière: 25,2 milliards USD

C/B 2022: 10

C/B attendu 2023: 24

Perf. cours sur 12 mois: -1%

Perf. cours depuis le 01/01: -5%

Rendement du dividende: 3,1%