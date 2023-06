EVS, une valeur de croissance défensive

La santé financière d’EVS est excellente. L’actualité sportive de 2024 et peut-être aussi, deux nouveaux projets, devraient en outre donner un coup de pouce à sa croissance l’an prochain. Sous-valorisée, l’action figure dans notre Top 10 pour le second semestre de 2023.

La société liégeoise de renommée mondiale est en bonne voie pour atteindre ses deux principaux objectifs pour 2023. Le premier consiste à vouloir réaliser pour la première fois une croissance du chiffre d’affaires (CA) au cours d’une année impaire, sans événements sportifs majeurs. Forte des chiffres du 1er trimestre (+25% dans le pôle Live Audio Business et croissance plus vigoureuse encore de Live Service Providers), la spécialiste de la couverture (sportive) en direct a revu ses prévisions pour l’exercice. Les 118,2 millions de CA d’ores et déjà signés au 31 mars l’ont incitée à relever de 145-155 millions à 150-160 millions son CA prévisionnel (148,2 millions en 2022, un record). Le deuxième objectif est le rétablissement des marges. Le bénéfice d’exploitation (Ebit) était tombé de 37,1 à 31,7 millions en 2022, ce qui avait fait chuter la marge d’Ebit de 27% à 21,4%. EVS vise pour 2023 un Ebit de 27,5-32,5 millions d’euros.

Après plusieurs années de hausse des investissements, la firme surveille ses dépenses, ce qui, combiné à des relèvements de prix, devrait permettre aux marges sur les produits de se rétablir. L’évolution de la gamme de produits devrait néanmoins peser légèrement sur la marge brute. La santé financière d’EVS est excellente et un dividende brut de 1,1 euro par action (rendement brut: 5%) est annoncé pour 2023 et pour 2024. L’actualité sportive de 2024 et peut-être aussi, deux nouveaux projets, devraient donner un coup de pouce à la croissance l’an prochain.

Conclusion

Cela fait longtemps que l’action ne reflète plus la croissance d’antan, avec laquelle EVS est pourtant en train de renouer. A moins de 10 fois les bénéfices et à 7 fois environ le ratio valeur de l’entreprise (EV)/flux de trésorerie d’exploitation escomptés pour 2023, la valorisation est donc trop faible. Nous visons une juste valeur de 27 euros.

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours: 22 euros

Ticker: EVS BB

Code ISIN: BE0003820371

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 315,2 millions EUR

C/B 2022: 10

C/B attendu 2023: 9

Perf. cours sur 12 mois: +2%

Perf. cours depuis le 01/01: -4%

Rendement du dividende: 5%