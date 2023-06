Le cours de Vodafone au plus bas

De nouvelles transactions sur le front des fusions et acquisitions pourraient faire repartir le cours à la hausse. Quant au dividende, il n’est pas menacé, puisque la dette a été considérablement allégée l’an passé. C’est pourquoi Vodafone compte parmi nos 10 favoris pour le second semestre.

Une fois le dividende final détaché, en juin, l’action Vodafone est tombée à son niveau le plus bas depuis 1996. Les résultats de l’exercice décalé (clos fin mars) ont déçu, et les perspectives ne convainquent pas davantage les investisseurs.

La division consommateurs, qui représente un peu plus de la moitié du chiffre d’affaires (CA), a achevé l’exercice en baisse de 1,1%, le pôle entreprises (27% du CA) a progressé de 2,6%. Les meilleurs résultats viennent d’Afrique (17%), où la croissance a atteint 13,8%. Le prix proposé étant insuffisant, les fusions et acquisitions envisagées en Italie et en Espagne n’ont pas abouti. Au Royaume-Uni, la fusion des activités britanniques avec celles de Hutchison est quasi bouclée. Vodafone, qui emploie plus de 100.000 personnes dans le monde, compte en licencier 11.000 en Europe en trois ans, se concentrer davantage sur les entreprises, simplifier sa structure et investir plus intensément dans les marchés les plus rentables. La vente d’actifs en Hongrie et au Ghana et la scission de Vantage (tours de télécommunications) ont donné l’an passé une image faussée du bénéfice d’exploitation corrigé des contrats de location (Ebitdaal) et des flux de trésorerie. L’entreprise annonce pour l’exercice en cours un flux de trésorerie disponible de 3,3 milliards d’euros et un Ebitdaal de 13,3 milliards. Ce qui lui permettra toujours de verser des dividendes, puisque la dette a été ramenée de 41,6 à 33,4 milliards d’euros.

Conclusion

Le cours intègre déjà beaucoup de mauvaises nouvelles. Vodafone reste une marque internationale forte, active sur de nombreux marchés de croissance. Les problèmes en Europe doivent être résolus mais ne sont pas insurmontables. De nouvelles transactions sur le front des fusions et acquisitions pourraient déclencher une hausse du cours; vu le rendement en dividende, nous recommandons d’acheter.

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours: 73,35 pence

Ticker: VOD LN

Code ISIN: GB00BH4HKS39

Marché: London Stock Exchange

Capit. boursière: 19,7 milliards GBP

C/B 2022: 6

C/B attendu 2023: 8,5

Perf. cours sur 12 mois: -42%

Perf. cours depuis le 01/01: -15%

Rendement du dividende: 11%