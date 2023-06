Le dividende de Schlumberger est orienté à la hausse

Parmi nos 10 favoris pour le second semestre figure Schlumberger, acteur parapétrolier qui a encore de beaux jours devant lui malgré la tendance à la décarbonation.

Les combustibles fossiles vont peu à peu disparaître, mais Rome ne s’est pas faite en un jour, et Schlumberger a encore des années prometteuses devant lui, au-delà du second semestre de 2023.

Pour cette année, le consensus table sur un chiffre d’affaires (CA) de 33,2 milliards de dollars et un bénéfice par action (BPA) de 3,01 dollars. S’il se hisse l’an prochain aux 36,9 milliards de dollars prédits en moyenne pour 2024, le CA battra son record, atteint en 2015 (35,5 milliards); le BPA, lui, pourrait grimper à 3,73 dollars. Quant au cash-flow disponible, il devrait progresser de 2,20 milliards en 2022 à 3,27 milliards cette année et à 4,5 milliards de dollars en 2024, ce qui offre de belles perspectives de désendettement, mais également d’augmentation de dividende. Lequel, après avoir été porté à 0,50 dollar par action en 2015, a été divisé par quatre à l’été 2020, en pleine crise sanitaire, avant d’être relevé il y a quelques mois à 0,25 dollar. Il devrait s’établir à 0,40 dollar en 2024.

Schlumberger a pris la tête du marché grâce à son leadership technologique – il détient 71 centres (de recherche, de production, de formation), situés principalement aux Etats-Unis et en Europe – ainsi qu’à sa diversification géographique. Le groupe est présent dans une centaine de pays. L’an dernier, l’Amérique du Nord a apporté un peu plus de 20% de son CA.

Conclusion

Si certains facteurs, comme le prix du pétrole, échappent totalement au contrôle de Schlumberger, la tendance sur ce plan est favorable. A 15,5 fois le bénéfice visé pour 2023 et, surtout, à 13 fois le bénéfice escompté pour 2024, et avec un rapport attendu entre la valeur de l’entreprise (EV) et le cash-flow d’exploitation (Ebitda) de 10,5 pour cette année et de moins de 10 pour 2024, la valorisation est à nos yeux suffisamment faible pour que l’on ose s’exposer au risque de voir reculer les prix de l’or noir.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 47,02 dollars

Ticker: SLB US

Code ISIN: AN8068571086

Marché: NYSE

Capit. boursière: 67,02 milliards USD

C/B 2022: 19

C/B attendu 2023: 15,5

Perf. cours sur 12 mois: +8%

Perf. cours depuis le 01/01: -12%

Rendement du dividende: 2,1%