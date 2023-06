Cet été: celui qui changera la donne pour argenx

Si nous avons inclus la biotech qui fait la fierté de notre pays dans notre Top 10 pour le second semestre en dépit de sa valorisation à première vue mature, c’est pour deux raisons.

La première, c’est qu’au cours des six mois qui viennent, tomberont les résultats de pas moins de trois études de phase III portant sur son produit phare, l’efgartigimod, dans trois indications différentes. S’ils sont concluants, les chances que les cinq milliards de dollars de recettes au bas mot soient atteints à l’horizon 2030 augmenteront. Ceux relatifs à la maladie neuromusculaire PIDC, attendus en juillet, sont les plus importants, en ce que les analystes prévoient pour cette indication un chiffre d’affaires (CA) total de 1,5 à 2 milliards de dollars – pour la myasthénie, maladie musculaire que l’efgartigimod peut déjà officiellement traiter, ils comptent sur 2 à 2,5 milliards de dollars. Les résultats relatifs au pemphigus vulgaire, une maladie de la peau, et au PTI (administration sous-cutanée du produit), une maladie du sang, suivront au 4e trimestre.

Rappelons que pour le PTI, les résultats de phase III relatifs à l’administration du produit par intraveineuse, dévoilés l’an passé, n’ont pas déçu. Le 20 juin, la FDA fera savoir si elle autorise également l’administration sous-cutanée de l’efgartigimod pour la myasthénie. Dans l’affirmative, les patients pourront être traités plus tôt dans le processus de la maladie; tel est le prochain défi majeur à relever, après celui du lancement commercial, qui est une réussite, du Vyvgart. Lequel pourrait alors, cette année déjà, acquérir le statut de blockbuster (produit générant un CA annuel d’au minimum 1 milliard de dollars). Aussi, plus le CA total paraîtra susceptible d’atteindre au moins 5 milliards de dollars, plus la valorisation d’argenx pourra grimper. Mais cette appréciation pourrait être observée à brève échéance déjà. Car, et c’est la deuxième raison pour laquelle argenx figure dans ce Top 10, selon l’agence Bloomberg, plusieurs géants pharmaceutiques lorgnent la biotech. Dès lors, si les données sur le PIDC sont positives, elle pourrait faire l’objet d’une (tentative d’) OPA, moyennant une prime de 50, voire 100 %, estiment les analystes.

Conclusion

Ce n’est pas ce que nous souhaitons pour elle, mais nous ne pouvons ignorer l’éventualité qu’argenx soit rachetée. Sans OPA, les résultats à venir devraient quoi qu’il en soit donner un grand coup de fouet à l’action. Digne d’achat.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 366,7 euros

Ticker: ARGX BB

Code ISIN: NL0010832176

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 20,4 milliards EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: +17%

Perf. cours depuis le 01/01: +4%

Rendement du dividende: –