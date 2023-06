Wheaton Precious Metals: le meilleur est à venir

Wheaton Precious Metals clôt notre sélection de 10 favoris pour le second semestre. Il n’a pas connu un début d’année mémorable, mais s’attend à ce que la deuxième partie de l’année soit bonne et à atteindre ses prévisions pour l’exercice. A plus long terme, le ciel s’éclaircit davantage.

La production de Wheaton Precious Metals (WPM) a chuté au premier trimestre (-14%) en raison de la cession de Keno Hill et de Yauliyacu, et de l’arrivée en fin de vie d’actifs. Les recettes tirées du palladium ont été nettement moindres du fait de la fermeture temporaire de la mine Stillwater à la suite d’inondations. Comme en outre les prix de l’argent et du palladium ont baissé, le chiffre d’affaires a reculé de 30%. L’avenir s’annonce cependant plus rose. L’année prochaine, le flux de cobalt à Voisey Bay (Vale), au Canada, commencera à rapporter de l’argent à WPM. La mine de cuivre et d’or Salobo (Vale) également, après son extension. Le feu vert a été donné pour la construction du projet Blackwater (Artemis Gold), qui sera opérationnel début 2025. Enfin, grâce à l’acquisition de Sabina Gold par B2Gold, le projet Goose passera à la vitesse supérieure.

WPM vise pour cette année 600.000 à 660.000 onces troy d’équivalent or (620.000, l’année dernière). La production d’argent diminuera, mais celle d’or compensera largement cette baisse. Les nombreux projets en pipeline permettront d’accroître la production de près de 40% au cours des 10 années qui viennent, à 850.000 onces troy d’équivalent or. Si les prix des métaux se maintiennent à leurs niveaux actuels, le cash-flow d’exploitation s’élèvera en moyenne à 1 milliard de dollars par an. Il constitue la base du dividende, qui s’élève pour l’heure à 0,15 dollar par trimestre. Avec 800 millions de dollars en cash et une ligne de crédit de 2 milliards de dollars, WPM a plus qu’assez pour conclure de nouveaux contrats de streaming. Dans le cadre du plus récent, conclu avec Lumina Gold, WPM a investi 300 millions de dollars pour recevoir une part de la production de la mine d’or Cangrejos, en Equateur.

Conclusion

WPM se négocie à un peu plus de 20 fois le cash-flow attendu pour l’année prochaine (moyenne historique: 25). Compte tenu de sa croissance, de son excellent bilan et du potentiel de hausse des cours des métaux précieux, le titre demeure digne d’achat.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 44,86 dollars

Ticker: WPM US

Code ISIN: CA8283361076

Marché: New York Stock Exchange

Capit. boursière: 20,3 milliards USD

C/B 2022: 33

C/B attendu 2023: 37

Perf. cours sur 12 mois: +11%

Perf. cours depuis le 01/01: +11%

Rendement du dividende: 1,3%