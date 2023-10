Hysopt: Chauffer les bâtiments plus efficacement

De l’hôpital universitaire d’Anvers à l’aéroport de Schiphol à Amsterdam en passant par la mairie de Newcastle au Royaume-Uni, tous s’appuient sur le logiciel de conception d’Hysopt pour que leurs systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) fonctionnent de la manière la plus efficace possible.

Les bâtiments représentent encore environ 40 % de la consommation d’énergie et 36 % des émissions de CO 2 . L’idée d’Hysopt est de créer un jumeau numérique du bâtiment afin d’optimiser les systèmes. De cette manière, l’entreprise anversoise promet aux gestionnaires de bâtiments une réduction drastique des émissions de CO 2 et une réduction significative des coûts énergétiques. Dans le même temps, l’optimisation thermique garantit une meilleure performance des employés ou une expérience d’achat plus agréable pour les clients.

Le jury a été séduit par l’impact significatif et clairement mesurable du logiciel. “En optimisant le fonctionnement du chauffage et de la ventilation, Hysopt parvient à réduire les émissions de 42 % en moyenne, et jusqu’à 90 % dans les cas les plus performants”, explique Philippe Nimmegeers, professeur assistant en économie de l’énergie et en durabilité.

Hysopt, contraction de Hydronic System Optimisation, est le résultat des recherches doctorales de Roel Vandenbulcke. En 2013, l’entreprise est devenue une spin-off de l’Université d’Anvers. Après plusieurs tours de table, elle a levé 5,3 millions d’euros en 2022 auprès de Junction Growth Investors, SPDG et Rise Proptech Fund, entre autres. Stimulée en partie par le Green Deal européen et les prix élevés de l’énergie, Hysopt prévoit de continuer à croître solidement dans les années à venir.