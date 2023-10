Turbulent : L’hydroélectricité à portée de tous

Sans barrages ni grands chantiers, Turbulent fournit une énergie fiable et abordable jusque dans les communautés les plus reculées du monde. L’entreprise louvaniste déploie une technologie hydroélectrique se voulant respectueuse de l’environnement et « idéale » pour les plus petits réseaux.

Imaginez des petites centrales hydroélectriques rentables et pouvant s’implanter dans n’importe quelle rivière ou voie navigable présentant un faible dénivelé. C’est le projet d’impact « inspiré par la nature » que porte depuis 2015 l’entreprise Turbulent.

« Nous avons développé une turbine hydraulique spéciale, Vortex, qui génère de l’électricité de façon stable, sans retombées écologiques ni grands travaux de génie civil, explique l’actuel CEO, Walter Buydens. Notre technologie se montre idéale pour les endroits disposant d’une infrastructure énergétique limitée voire inexistante, en offrant une électricité continue sur de mini- et micro-réseaux. »

La première installation opérationnelle de Turbulent se situe à Bali en Indonésie, où une petite turbine de 15 kWp alimente en électricité verte une école de plus de 500 élèves ainsi que quatre bâtiments attenants. « L’école est 100% autonome en énergie. Elle disposait avant d’une série de panneaux qui satisfaisaient environ 20% de leurs besoins énergétiques, mais d’autres sources d’énergie restaient nécessaires », relate le CEO.

Si ce complément d’énergie avait dû provenir des équipements photovoltaïques existants, il aurait fallu défricher plus de 1.100 m2 de terrain. Au lieu de cela, la structure de l’entreprise louvaniste n’occupe que 63 m2 d’espace. Ce qui limite l’empreinte négative laissée sur l’écosystème local, ne nécessitant d’ailleurs pas d’obstruction ou de détournement des voies fluviales, les poissons pouvant même passer à travers la turbine sans danger.

Ancrage local

« Un point important de l’ensemble du processus a été l’approbation finale par la communauté locale qui a tenu une cérémonie de bénédiction traditionnelle pour la turbine, car nous ne perturbions pas le cours naturel de la rivière », se remémore Walter Buydens. Plus pragmatiquement, les estimations récentes chiffrent la diminution des émissions à 168 tonnes de CO 2 par rapport aux générateurs électriques au diesel.

Le remplacement de ces générateurs soustrait de l’environnement local des sources polluantes et améliore de facto les conditions de santé. Sans omettre les économies en résultant, le diesel dépendant de ces régions retirées d’une chaîne logistique aussi lourde que coûteuse.

« Nos projets soutiennent l’emploi sur place avec la préparation du site, la formation, la construction, la gestion du réseau, revendique le CEO de Turbulent, au lieu de nous contenter de vendre les turbines, nous nous impliquons activement aux côtés des acteurs locaux pour nous assurer que toute la communauté en bénéficie. »

A la fin de cette année, un mini-réseau Turbulent fournira ainsi 500 foyers, des écoles, PME et hôpitaux au Kenya.