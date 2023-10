Mobilité : Environnement et inclusion, vers une mobilité responsable

Les lauréats éligibles au sein de cette catégorie sont Shipit Multimodal Logisitics, Loxxer et Greentripper.

Les embouteillages congestionnent nos routes, entraînant une perte de temps (et de rentabilité) considérable. La pollution atmosphérique due aux émissions des véhicules à combustion affecte la qualité de l’air et a un impact néfaste sur la santé publique. La contribution du secteur des transports aux émissions de gaz à effet de serre accélère le changement climatique. Et les accidents de la route continuent de coûter des vies humaines, en plus des dommages matériels considérables.

Pas étonnant que les acteurs de la mobilité multiplient les initiatives pour renverser la vapeur.

L’innovation et l’engagement en faveur de solutions de transport durables et écologiques sont à l’œuvre, en Belgique comme ailleurs. Et cela peut avoir un impact positif considérable. Il faut dire que les axes de solutions sont particulièrement nombreux et peuvent se renforcer les uns les autres : amélioration des transports publics, promotion et généralisation du véhicule électrique, développement de carburants alternatifs et durables, solutions alternatives ou encore gestion intelligente du trafic…

Mais l’impact attendu de la mobilité du futur ne doit pas seulement concerner l’environnement. Il est également important de rechercher des projets qui rendent toutes les parties de notre système de transport plus inclusives, en pensant à la fois aux besoins des personnes et aux impératifs de préservation de la planète. Les investissements dans des infrastructures adaptées aux personnes à mobilité réduite, l’accès équitable aux transports en commun et la promotion de modes de transport actifs, tels que la marche et le vélo sont autant de moyens d’assurer une mobilité équitable pour tous.

Les entreprises nominées pour cette catégorie: – Curaevia – Pluxee Belgium (former Sodexo Pass Belgium) – LOXXER – Shipit Multimodal Logistics – GREENTRIPPER