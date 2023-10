EnergyVision : De l’énergie verte et belge

A l’heure où les ménages se serrent la ceinture, EnergyVision, principal producteur de panneaux solaires en Belgique, leur propose une solution énergétique écologique qui ne grèvera pas leur budget.

D’ici 2050, la Belgique devra produire exclusivement de l’énergie renouvelable. Dans cette transition énergétique, les panneaux photovoltaïques jouent un rôle clé et la Belgique a mis en place plusieurs systèmes de soutien pour promouvoir l’adoption de l’énergie solaire, dont le mécanisme de certificats verts qui récompense la production d’électricité renouvelable, et le régime de compensation pour l’autoconsommation. Une stratégie qui porte ses fruits : de plus en plus de ménages installent des panneaux photovoltaïques sur leur toit pour produire leur propre électricité.

Parmi les fournisseurs les plus demandés, figure EnergyVision avec ses deux modèles : Brusol, lancé en 2018, pour la Région bruxelloise, et EnergyHome, lancé en 2022, pour la Flandre et la Wallonie. Employant plus de 200 collaborateurs, la société belge s’est imposée avec un business model original puisque le consommateur n’investit pas un centime. EnergyVision jouant le rôle de tiers investisseur.

EnergyVision prend en charge les frais d’installation et d’entretien à la place du consommateur, qui ne doit donc faire aucun investissement initial. A Bruxelles, Brusol se rétribue grâce aux certificats verts. Mis en place par la Région, ceux-ci, valables 10 ans, donnent droit à des primes. Pour y avoir droit, il faut absolument avoir une installation produisant de l’énergie verte certifiée par Brugel (l’organisme régional chargé de la régulation du marché de l’énergie), qui calcule alors la quantité de CO 2 économisée (il faut avoir compensé, au minimum, 217 Kg de CO 2 ). Les remboursements ont lieu au bout de sept ans en moyenne, ce qui assure en outre à Brusol un bénéfice sur les trois ans restants. A noter que si, sur papier, tout propriétaire bruxellois peut bénéficier des panneaux, il faut toutefois posséder un toit assez grand pour garantir à Brusol sa rentabilité (et donc bénéficier de son offre).

EnergyVision compte 13.000 clients à ce jour et espère en atteindre 47.000 d’ici 2028.

En Flandre et en Wallonie, EnergyHome se rémunère en facturant l’électricité dont les ménages ont réellement besoin, à un prix fixe de 0,20 euro par Kwh, ou variable, environ 30 % inférieur à celui des fournisseurs d’énergie classiques. Selon la taille de l’installation, l’économie réalisée peut grimper jusqu’à 1.100 euros par an. Au bout de 30 ans, le ménage devient propriétaire de ses panneaux et peut continuer à utiliser l’électricité qu’ils produisent (le rendement est encore estimé à 70%) sans frais.

« Tout le monde est gagnant : les ménages qui profitent d’électricité gratuite ou à un montant bas, l’environnement grâce à la génération d’électricité verte –615.989 MWh d’électricité verte ont été produits rien qu’en 2022 pour l’ensemble des projets d’EnergyVision–, l’Etat qui augmente son quota d’énergie verte, et EnergyVision, commente Meghan Richil, head of Brusol B2C & head of communication.»

A ce jour, EnergyVision compte 13.000 clients et espère en atteindre 47.000 d’ici 2028. « EnergyVision a augmenté son capital de 44 millions d’euros en 2021 et 2022. Cette injection nous permet de faire profiter encore plus de ménages de notre modèle de panneaux solaires 100% gratuits. En 2022, nous avons posé 2.500 installations pour les ménages contre 1.400 en 2021. Nous avons prévu un budget de 19 millions d’euros pour 2023, qui correspond à 3.750 installations sur les toits des habitations. Les installations sont payées à la fois sur fonds propres et sur financement bancaire.»