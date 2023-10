Phoenix Contact : Une gestion optimale de l’énergie avec MINT

Le nombre de sources d’énergie verte renouvelable augmente rapidement. Cependant, les gestionnaires de réseau ne savent pas toujours quelle quantité d’énergie est injectée dans le réseau à un moment donné. C’est pourquoi Phoenix Contact a développé MINT, un système de gestion de l’énergie contrôlé par l’intelligence artificielle et entièrement conçu par des ingénieurs belges.

Concrètement, le système permet aux propriétaires d’infrastructures d’utiliser au maximum l’énergie produite localement tout en limitant les pics de consommation. Par exemple, il peut charger de manière optimale une flotte de véhicules électriques en fonction des données historiques de consommation d’un bâtiment, des prévisions météorologiques et de l’heure de départ. L’entreprise entend ainsi aider les chefs d’entreprise à prendre le contrôle de leur gestion énergétique et à accélérer la transition vers une société durable.

« Phoenix Contact a développé des outils permettant d’optimiser la consommation d’énergie au moment le plus opportun, maximisant ainsi l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de CO 2 , déclare Philippe Nimmegeers, membre du jury et professeur assistant en économie de l’énergie et en durabilité. De cette manière, ils contribuent à un réseau énergétique plus stable et à une utilisation plus efficace des énergies renouvelables intermittentes, ce qui est très important dans le cadre de la transition énergétique.”

L’enthousiasme de Phoenix Contact pour sa technologie est attesté par sa propre Académie. L’entreprise organise des cours de formation, des séminaires et des webinaires afin de partager ses vastes connaissances avec ses pairs, tant en interne que sur le terrain.