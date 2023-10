La diversité socle de l’attractivité et de l’innovation

Les lauréats éligibles au sein de cette catégorie sont Augias Corp, Speaksee et CodeNPlay pour les PME; Accent Group et DigitAll pour les grandes entreprises.

Un travailleur belge sur deux estime que son employeur n’accorde pas assez d’importance à l’inclusion en milieu professionnel. Les chiffres d’une enquête menée au printemps par Tempo Team sont sans appel. Même si les entreprises prétendent prendre les mesures pour favoriser la diversité et l’inclusion dans leur équipe, les employés ne ressentent pas vraiment les choses de cette façon : 56% d’entre eux n’ont pas de collègues partageant d’autres convictions religieuses, 58% aucun collègue d’origine ethnique différente et 87% n’auraient pas de collègue souffrant d’un handicap physique.

Inutile de préciser que de sérieux efforts peuvent être entrepris. Car l’importance de la diversité dans les entreprises va bien au-delà de la simple représentation visuelle de différentes origines, genres, âges, orientations sexuelles ou capacités. Elle requiert également la création d’un environnement où chaque employé se sent valorisé, respecté et entendu, indépendamment de ses différences. De manière pragmatique, déployer la diversité et attirer des talents constitue, par ailleurs, une nécessité.

Face à la pénurie de talents, les entreprises multiplient aussi les efforts pour promouvoir la diversité au sein de leurs équipes. Elles tentent de transformer leur culture organisationnelle et d’adapter leurs structures pour devenir des employeurs attrayants pour les personnes handicapées, celles aux orientations diverses et les immigrants. Cela peut aussi leur permettre d’assurer le développement de leurs activités car la diversité fait partie du socle fondamental de la créativité et de l’innovation. Concrètement, pas mal d’entreprises belges ont déjà pris des mesures, telles que des programmes de mentorat, des politiques de recrutement basées sur le mérite, des cultures d’entreprise inclusives, des formations sur la sensibilisation à la diversité, etc.

Il reste pourtant du travail à fournir pour maintenir l’engagement, mesurer les progrès et encourager un dialogue ouvert avec les employés. Car l’inclusion et la diversité sont essentielles pour le succès futur des entreprises belges, favorisant l’innovation, l’équité, et la résilience, contribuant ainsi à la prospérité nationale.

Les entreprises nominées pour cette catégorie: – DigitAll – Augias Corp – ROOV – CodeNPlay – Accent Group – House of Bilocca – L.I.F.E. – NOHIPPO – Orienta-Coaching – Publicis Groupe – Speaksee – Twegos