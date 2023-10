CodeNPlay : Eduquer tous les enfants au numérique

Depuis plus de six ans, l’ASBL CodeNPlay a déjà permis la formation aux compétences numériques de plus de 20.000 enfants de milieux socioéconomiquement défavorisés “ pour en faire des acteurs critiques de leur société et emploi futur”.

“Dans tous les secteurs de l’emploi comme dans la vie de tous les jours, les choses sont modélisées, quantifiées, facilitées par des procédés informatiques. Comprendre le fonctionnement des machines qui nous entourent, leur façon de ‘penser’ et les bases de la programmation de ces nouveaux outils est devenu essentiel, assure Laura Mathys, CEO de CodeNPlay. Ne pas avoir ces bases aujourd’hui, c’est exclure les futurs adultes de la société et de l’économie de demain. »

Dès lors, pour accompagner cette révolution numérique, l’ASBL de Wemmel s’est donné pour mission d’éduquer les enfants au numérique, en aidant les écoles et les enseignants à intégrer un programme d’initiation au codage et aux technologies de la première maternelle à la troisième secondaire.

Ceci se fait via des activités parascolaires mais surtout par l’accompagnement dans leur transition numérique, la formation et la création d’un programme de cours de qualité. L’inclusion reste un cheval de bataille pour CodeNPlay, notamment à l’égard des jeunes filles (l’organisation a été fondée par Nadine Khouzam, seule femme de sa promotion en ingénieur informatique) mais aussi des enfants ayant des troubles, en décrochage scolaire ou appartenant à des milieux socioéconomiques fragiles.