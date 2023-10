Accent : Un recrutement positif car « ouvert d’esprit »

Plus de talents, plus diversifiés, une expérience positive pour les candidats et une baisse significative du nombre d’employés qui quittent l’organisation dans l’année suivant leur embauche: les premiers fruits du changement de culture chez Accent s’avèrent prometteurs.

« Nous espérons contribuer à rendre le marché du travail progressivement meilleur et plus équitable, en offrant à chaque talent des chances égales, ou à tout le moins une chance. Facile ? Certainement pas. Cela en vaut-il la peine ? Absolument », résume avec conviction Lindsay Demuynck, chief people officer (CPO) chez Accent.

S’inspirant d’études scientifiques montrant que plus la diversité de la population salariée d’une organisation est grande, plus le niveau de créativité et d’innovation est élevé, le groupe spécialisé en ressources humaines a initié le projet Open-minded hiring. Depuis septembre 2022, les programmes d’embauche interne et externe accompagnent des candidats sur la base d’un C.V. anonyme, en supprimant les informations susceptibles de préjugés, conscients ou non. Le document contient ainsi toujours toutes les données objectives sur les compétences, les études, mais gomme les données personnelles telles que le nom, l’âge, le lieu de résidence.

« Ces facteurs ne changent rien à leur motivation ou à leurs compétences, mais jouent parfois en leur défaveur. Montrant l’exemple, nous appliquons également cette méthode de recrutement à notre sélection interne, en allant encore plus loin : nous ne demandons plus de C.V. ni lettre de motivation mais décidons de poursuivre avec un candidat sur la base d’un entretien et d’un test objectif d’adéquation avec la culture d’entreprise », explique la CPO.

Objectif satisfaction

Depuis « l’ouverture des esprits », en éliminant l’obstacle des C.V., Accent enregistre une forte augmentation du nombre de candidatures en interne (+ 95%), une attraction positive auprès des employés plus âgés (+ 26% chez les 45-55 ans et + 30% chez les plus de 55 ans).

« Le taux de turnover a diminué de 25 %, épingle Lindsay Demuynck. L’un des facteurs explicatifs est une meilleure adéquation avec l’entreprise car il s’agit de candidatures spontanées de candidats qui choisissent consciemment Accent comme entreprise. L’adéquation est confirmée par le test de cultural fit. Nous aimerions encore réduire ce taux de 5% en un an ».

En ce qui concerne l’impact externe, la chief people officer d’Accent a constaté par le biais de différentes enquêtes que les candidats accueillaient unanimement et positivement le projet. Chez les clients, les réactions se montrent plus tempérées. « Certains sont fans, mais d’autres souhaitent plus de contexte. En tant que partenaire RH, nous sensibilisons et conseillons dans ces situations », concède-t-elle, en rappelant le rêve d’Accent : la satisfaction professionnelle maximale. « Car les personnes qui sont heureuses dans leur travail sont plus importantes pour toute entreprise. »