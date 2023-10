Augias Corp : Aider les gens à sortir de la misère financière

Avec l’appli Roov, la société gantoise Augias Corp aide les personnes endettées à garder une vue d’ensemble sur leurs finances. L’appli présente aussi des avantages pour les médiateurs et les créanciers.

« Mon père s’est suicidé en 2010 parce qu’il ne pouvait plus supporter la montagne de dettes. Après la faillite de son entreprise, il s’est retrouvé en médiation avec 130.000 euros de dettes », raconte Frédéric Vandenhende, CEO et fondateur d’Augias Corp. Cette tragédie personnelle a fortement motivé Frédéric Vandenhende à « faire quelque chose » pour les personnes ayant des problèmes financiers.

Les besoins sont importants : on compte 264.884 Belges en retard de payement pour des prêts hypothécaires ou des crédits à la consommation, ce qui représente 4,3 % de l’ensemble des crédits en cours, selon les derniers chiffres de la Centrale des crédits aux particuliers. Les problèmes de payement sont particulièrement fréquents pour les crédits à la consommation. En août, 55.662 Belges se trouvaient en situation d’endettement collectif, comme le père de Frédéric Vandenhende. « Nous préférons être le détecteur de fumée plutôt que le pompier », déclare le CEO.

Augias a reçu une licence PSD2 pour son application Roov en 2021, qui permet, avec la permission des clients, de collecter des données provenant de divers comptes courants de différentes banques dans une seule application. « Les utilisateurs peuvent demander toutes sortes de rapports et d’analyses. Par exemple, l’appli peut prédire six mois à l’avance que l’argent sera épuisé. » Il a fallu un certain temps pour obtenir la licence et mettre au point l’application mais Roov est aujourd’hui active. L’application coûte 2,5 euros par mois.

Reprendre le contrôle

Avec cette appli, Frédéric Vandenhende veut également s’assurer que les personnes en médiation de dettes reprennent un peu le contrôle. « Il existe un fonds pour les dépenses imprévues de 10 euros par mois ou 120 euros par an pour les personnes en médiation. Nous avons obtenu que le payement de l’application puisse provenir de ce pot si le client le souhaite. » Grâce à Roov, les clients peuvent suivre les payements effectués avec leur argent par les médiateurs de dettes ou les administrateurs. En effet, leurs prestations ou leur salaire sont versés sur un compte auquel ils n’ont pas accès. C’est sur ce compte que le médiateur de dettes rembourse les créanciers. Les personnes en médiation ne reçoivent que l’argent nécessaire pour couvrir les dépenses quotidiennes, comme le loyer ou la nourriture.

« Pour les médiateurs de dettes, il y a aussi des avantages, explique Frédéric Vandenhende. Ils peuvent travailler plus efficacement et gagner du temps parce qu’ils peuvent automatiser des tâches. Enfin, pour les créanciers, l’avantage réside dans un meilleur remboursement. Nous aimerions ajouter d’autres récompenses telles que des billets de cinéma pour les personnes qui atteignent leurs objectifs, et plus d’éducation financière. »

Selon Engelina Chaillet, membre du jury et chercheuse à l’Antwerp Management School, l’accent mis sur la transparence est essentiel pour une inclusion égale de toutes les parties concernées. « Le logiciel ne réduit pas seulement la charge administrative, il permet aussi au médiateur et au client de la médiation de dettes d’agir de manière plus proactive et de devenir maîtres de la situation », dit-elle.