Speaksee : Le premier micro à retranscrire des conversations de groupe

Un système breveté et une première mondiale pour Speaksee : un kit microphone qui convertit les conversations de groupe en texte, même dans des situations bruyantes, ou les traduit en direct.

Pouvoir lire ce qui est dit. Voilà la fonctionnalité aussi simple qu’innovante de Speaksee. L’entreprise basée à Rotterdam a mis au point un système de captation audio qui permet de retranscrire les interventions des orateurs (dans différentes couleurs) et même de les traduire textuellement dans plus de 40 langues. Un outil dont l’utilité dépasse l’aspect pratique et vise un impact social en luttant contre l’isolement.

« L’utilisation du kit microphone Speaksee permet une plus grande participation à l’emploi des personnes sourdes, malentendantes ou étrangères. L’outil peut servir de complément aux interprètes, qui ne sont pas toujours disponibles, et faciliter la communication, ce qui permet une meilleure accessibilité aux soins de santé ou encore aux organismes gouvernementaux », exemplifie Karlien Vanpoecke, product specialist & master of audiology chez Speaksee.

Pour l’heure, le modèle d’affaires reste axé sur les institutionnels, entreprises ou établissements d’enseignement, ce qui induit un prix assez élevé pour les particuliers qui souhaiteraient bénéficier de ce produit lancé officiellement fin 2022. C’est pourquoi Speaksee est en discussion avec différentes administrations publiques pour obtenir un remboursement, tandis qu’un abonnement mensuel est à l’étude.