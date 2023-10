Technologie : La tech comme moteur de la transformation du monde

Les lauréats éligibles au sein de cette catégorie sont RumeXperts, ACA Group et International Food Services.

La numérisation et le développement des nouvelles technologies jouent un rôle vital dans le paysage belge, façonnant notre économie, notre société et notre environnement. En Belgique, comme partout dans le monde, la digitalisation et les technologies se sont invitées dans notre quotidien, à tous les étages. Une évolution qui suscite au passage un nombre croissant d’interrogations éthiques et sociétales : comment empêcher l’exclusion de certains groupes de la population en la matière, comment éviter les fausses informations, les déviances en ligne, etc.

Ces technologies ne sont, du reste, pas toujours sans effets indésirables sur l’environnement et le climat : consommation d’énergie et usage des métaux rares, notamment, sont au cœur des préoccupations.

Toutefois, les technologies se révèlent souvent aussi comme des outils indispensables pour adresser les grands défis de ce monde. Tant au niveau sociétal en matière d’accès au savoir, d’inclusion et de gestion de la démocratie, qu’au niveau environnemental. Les puissances de calcul et les technologies d’intelligence artificielle (IA) permettent en effet d’envisager de nouvelles recherches dans la lutte contre les maladies incurables aujourd’hui. Certains prédisent que l’IA pourra d’ailleurs aider à éradiquer le cancer, l’un des plus grand fléaux du monde moderne.

Ces technologies, capables de calculs phénoménaux, d’anticipation et d’optimisation de nombreuses activités, peuvent aussi être mises à profit dans la lutte contre le réchauffement climatique et la détérioration de l’environnement. Les Trends Impact Awards récompensent quelques-uns de ces projets qui s’appuient sur la technologie pour façonner un monde meilleur…

Les entreprises nominées pour cette catégorie : – ACA Group – Belgian Institute for Sustainable IT – ClimateCamp – Fédération des Centres de Services à Domicile – Go Smart Digital – imec.istart – International Food Services – Mintt – Nobi Smart Lamps – RumeXperts – Trouw Nutrition