RumeXperts : Un logiciel pour rendre le lait plus durable

Le logiciel de la start-up wallonne RumeXperts vise à rendre la production de lait moins coûteuse pour les agriculteurs, tout en réduisant les émissions de CO2 et en améliorant le bien-être des animaux. Son projet Happy Milk est innovant, facilement extensible et a un impact clairement mesurable.

Les laits d’amande et de soja sont des alternatives végétales bien connues au lait de vache mais cela n’en fait pas des substituts à part entière. Non seulement le goût est différent mais les possibilités d’application dans de nombreuses recettes et la valeur nutritionnelle diffèrent aussi. Le lait de vache continue donc à jouer un rôle dans notre société. En même temps, il est cependant de notre responsabilité d’organiser l’élevage de manière responsable.

Il existe étonnamment de nombreuses façons de réduire l’impact de la production laitière sur le climat. C’est ce que prouve le projet Happy Milk, de RumeXperts, lauréat du Trends Impact Award dans la catégorie technologie. La start-up est soutenue par l’Université de Liège. Son logiciel, Salve, collecte un grand nombre de données liées à la production laitière. Pensez à la composition et à la valeur nutritionnelle du lait, aux naissances de veaux, à l’achat de bétail et à la température à l’intérieur et à l’extérieur de l’étable.

Les agriculteurs collectent des données depuis un certain temps mais les algorithmes en font un bien meilleur usage.

Les agriculteurs collectent la plupart de ces données depuis un certain temps mais les algorithmes de Salve permettent d’utiliser ces informations de manière beaucoup plus efficace qu’elles ne le sont aujourd’hui. Le logiciel tire des conclusions sur la santé des vaches, la productivité laitière, la composition du régime alimentaire le plus favorable et l’impact du climat. Ainsi, les vaches produisent plus de lait, vivent plus longtemps et sont plus heureuses. La baisse de la mortalité et l’augmentation de la productivité entraînent à leur tour une réduction des émissions de CO 2 , une augmentation du chiffre d’affaires et une diminution des coûts pour l’agriculteur.

L’apprentissage automatique

Actuellement, Salve est à l’œuvre dans plus de 250 fermes wallonnes et les résultats sont impressionnants. Lorsque quelque chose ne va pas à la ferme, les agriculteurs interviennent en moyenne 35 jours plus vite qu’auparavant. Par exemple, lorsque la composition des aliments doit être revue ou lorsqu’il fait trop chaud ou trop froid dans les étables. Les vaches vivent ainsi 3,8 ans de plus en moyenne et une exploitation utilisant Salve émet 1 gramme de méthane en moins par kilogramme de lait.

La start-up travaille en permanence sur son produit. Elle applique actuellement de nouvelles techniques autour du machine learning. RumeXperts espère ainsi diviser par deux la quantité de méthane émise, pour atteindre 2 grammes par kilogramme de lait d’ici cinq ans. Elle espère par ailleurs rallonger l’espérance de vie des bovins de 6,3 ans.

RumeXperts vise également les pays voisins. La start-up dispose à cet effet d’un plan de bataille pour conquérir de nouveaux marchés.