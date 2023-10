International Food : Ecoreka, un catering maritime sain et durable

Le projet technologique d’International Food Services (IFS) ambitionne de « révolutionner » la restauration de la marine marchande et de l’industrie offshore.

Au travers de son projet baptisé Ecoreka, pour un horeca évidemment écologique, l’entreprise de Merksem a développé un logiciel permettant de réduire le gaspillage alimentaire.

Le programme collecte des données pour prédire les flux de consommation, les périodes de dégradation des aliments, mettre en place des méthodes de compostage à bord mais aussi mener des études sur la santé et la nutrition des membres d’équipage. « L’impact souhaité est d’améliorer l’efficacité des ressources et de promouvoir une consommation responsable dans le secteur maritime », motive Rodrigo Gelle, marketing & communication coordinator d’IFS.

Fournisseur de provisions dans presque tous les ports du monde et toutes les routes de navigation commerciales, International Food Services a lancé ce projet indépendant en août 2021, sans aide financière ni de l’industrie ni des banques. Il demeure pour l’heure en phase de test. « Nous optimisons l’approvisionnement, réduisons le gaspillage grâce à des capteurs intégrés aux réfrigérateurs et éprouvons des solutions d’emballage alternatives. Nous menons également des formations pour que les cuisiniers des navires puissent adopter des pratiques durables », souligne Rodrigo Gelle, citant plus de 1.400 personnes formées dans les centres IFS aux Philippines et en Belgique.