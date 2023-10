ACA Group : Recycler plus intelligemment

Si nous voulons rendre la gestion des déchets plus durable, nous devons recycler plus et mieux. Le groupe limbourgeois ACA Group équipe les camions-poubelles de sa technologie Rematrics, qui permet de détecter avec une grande précision les erreurs de tri lors du vidage d’une poubelle.

Rematrics fonctionne avec un système de caméras et un logiciel intelligent qui permet de distinguer les matériaux les uns des autres. L’objectif est d’améliorer le tri des déchets mixtes. En Belgique, 53 % des déchets résiduels contiennent des matières recyclables, soit 110.000 tonnes. ACA Group souhaite réduire cette part de 25 % au cours des cinq prochaines années.

Lorsque des erreurs de tri sont détectées au sein d’une entreprise ou d’un ménage, le service d’élimination des déchets peut imposer une amende. Rematrics peut générer un rapport par poubelle sur la quantité de matériaux recyclables trouvés. Cette technologie a non seulement des effets bénéfiques sur l’environnement, mais elle peut aussi aider les entreprises et les ménages à économiser de l’argent, tout en protégeant les agents de propreté. Ces derniers reçoivent une alerte lorsque des matériaux dangereux sont détectés.

ACA Group teste actuellement son système avec des partenaires industriels clés tels que Veolia et Vanheede, mais il souhaite que davantage d’éboueurs de notre pays y participent. Le projet est très évolutif, car les 15.000 euros que coûte le système Rematrics est relativement faible par rapport au prix d’un camion (300.000 euros). Bien que la technologie développée par ACA Group soit encore en phase d’essai, son impact potentiel est considérable.