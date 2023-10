Se préparer à l’inattendu, la résilience est fondamentale

Les lauréats éligibles au sein de cette catégorie sont De Stuyverij, Ethias et John&Jane.

La pandémie de Covid-19 a, plus que jamais auparavant, lancé une réflexion profonde sur la résilience des entreprises. Les mesures de confinement imposées dans le monde entier ont perturbé les chaînes d’approvisionnement, interrompu les activités et mis en évidence les vulnérabilités des entreprises. Et le contexte actuel d’incertitudes (guerre en Ukraine, crise économique, résurgence des conflits au Moyen-Orient, etc.) ne change certainement pas la donne.

La réponse des entreprises face aux risques est variée. De nombreuses entreprises ont commencé à reconsidérer leur approche de la chaîne d’approvisionnement avec la relocalisation de la production comme stratégie clé. D’autres misent sur la diversification, un concept bien connu dans le domaine financier. Tout comme les investisseurs qui diversifient leur portefeuille, les entreprises peuvent renforcer leur résilience. Comment ? En diversifiant leurs sources d’approvisionnement, leurs marchés cibles, leurs produits et leurs services.

Mais la résilience ne se limite pas à la gestion des risques. Elle trouve aussi des développements au niveau des ressources humaines. En pleine pénurie de talents et de main-d’œuvre, pas mal de sociétés comprennent que leur personnel est clé. Renforcer ses compétences et augmenter son attachement à l’entreprise deviennent des éléments importants.

Les entreprises qui évoluent positivement ne voient toutefois pas les mesures de résilience comme une obligation ou un fardeau. Mais plutôt comme de nouvelles opportunités économiques. Les projets de résilience énergétique et environnementale se multiplient, car de plus en plus de firmes reconnaissent que la durabilité et la responsabilité sociale des entreprises sont des éléments essentiels qui offrent des avantages à long terme pour la planète, mais aussi (voire surtout ?) qui assurent l’adaptation des entreprises en les aidant à mieux faire face aux perturbations futures.

Les entreprises nominées pour cette catégorie : – De Stuyverij – Ethias – John&Jane – Mindlab – RecAp BV – Start it @KBC