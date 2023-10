Ethias : Urban Data, « les yeux des autorités »

Fort du volume inestimable de données sur les sinistres, l’assureur Ethias a décidé de rendre utile sa data et a développé en interne un outil d’aide à la décision pour le secteur public.

« Ce projet est le fruit d’une culture croissante de la donnée chez nous. Il est au croisement de la stratégie data et de la stratégie métier afin de créer, pour nos clients, de la valeur au départ de la data », contextualise Daphné Sior, sustainability project manager chez Ethias.

Urban Data se destine aux autorités publiques au sens large, communes et autres zones de secours, afin d’identifier leurs sections accidentogènes, les inventorier et analyser les sinistres aux endroits donnés et ainsi mieux connaître la sinistralité du territoire. « Il les aide dans la prise de décisions précédant la mise en place de politiques publiques multi-domaines mais aussi à suivre les effets de ces politiques et d’analyser l’impact de changements », poursuit la cheffe de projet.

Version vertueuse d’un Big Brother, le projet permet en effet de visualiser spatialement et temporellement les sinistres localisés sur des cartes interactives et dynamiques avec un classement des zones les plus dangereuses. « Après six mois d’implémentation, les retours sont très positifs. Géolocalisation des points noirs du trafic afin d’adapter le réseau routier, visualisation des zones à risque de vols dans les habitations, par exemple: les administrations de police jugent ce niveau de détail très innovant », indique Daphné Sior.