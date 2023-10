John & Jane : Du développement personnel pour retenir les employés

Le secteur de l’événementiel a souffert des confinements successifs et doit composer avec des prix élevés de l’énergie, l’inflation et l’augmentation des coûts salariaux qui pèsent sur les entreprises désormais moins enclines à organiser des événements.

Dans un secteur qui exige beaucoup de flexibilité de la part des employés, et où de nombreux professionnels se sont tournés vers d’autres métiers pendant la pandémie, une entreprise d’événementiel ne peut être résiliente et se développer que si elle investit dans son personnel. Cette constatation a conduit John & Jane à mettre en place en 2021 des programmes de développement personnel à l’intention de ses employés.

Beaucoup de petites et moyennes entreprises investissent dans le développement personnel de leurs employés, mais peu d’entre elles adoptent une approche aussi structurée. John & Jane investit 42 heures par employé. Trente heures de formation dispensées par des partenaires externes et 12 heures individuelles, dont l’épine dorsale est un plan de formation personnel.

« C’est un exemple fantastique de la façon dont on peut renforcer la résilience personnelle et organisationnelle en investissant dans le développement d’outils qui agissent comme des clés pour améliorer le potentiel, la croissance et le développement individuels, déclare Alexander Johnson, senior manager business resilience & crisis leadership chez PwC. Dans le même temps, vous travaillez à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. En fin de compte, cela permet de mieux retenir les employés dans un environnement hautement compétitif, où la pandémie de covid a provoqué une véritable fuite des cerveaux.” John & Jane espère donner l’exemple à l’ensemble du secteur avec cette approche.