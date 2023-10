Shipit : Opter pour le bateau

La société de transport fluvial Shipit Model Logistics a remporté le premier prix dans la catégorie « mobilité » pour son projet « Moving Goods in a Viable City », qui transfère le transport de marchandises de la route vers l’eau.

Shipit utilise des péniches pour approvisionner les villes de manière plus durable qu’avec les camions traditionnels. La société se concentre actuellement sur le secteur de la construction car, selon elle, cette industrie représente près de 30 % des nuisances urbaines causées par le transport de marchandises. Au nord et au sud de Bruxelles, des embarcations transportant des matériaux de construction entrent dans les deux hubs de construction. Shipit s’occupe également de l’entreposage et du pré- et du post-acheminement. Le dernier tronçon jusqu’au chantier se fait par camion, électrique ou non. Shipit approvisionne aujourd’hui quelque six grands chantiers bruxellois, chaque navire remplaçant 40 à 80 camions.

En opérant de la sorte, Shipit, qui fêtera ses 20 ans l’année prochaine, vise à réduire de 75 % le nombre de ses camions entrants à Bruxelles. Sa part de marché actuelle de 0,1 % représente une économie de 400.000 kilomètres parcourus et de 200 tonnes de CO 2 , mais si l’entreprise peut porter cette part à 5 % à Bruxelles, elle économisera 10.000 tonnes de CO 2 et 20 millions de kilomètres. Bruxelles est la première ville où Shipit met en œuvre cette approche.

Le projet a été lancé en 2019 et cofinancé par la Région bruxelloise, mais depuis l’année dernière, Shipit a pris en charge la commercialisation et l’exploitation de manière autonome.

Après Bruxelles, d’autres grandes villes

Roel Gevaers, professeur d’innovation et de gestion de la logistique et de la chaîne de production à l’Antwerp Management School, épingle trois raisons pour lesquelles Shipit a remporté l’award de la catégorie mobilité : « Premièrement, Shipit a le courage de s’engager pleinement dans un projet de logistique urbaine durable par le biais du transport fluvial. Ce n’est pas évident dans un environnement urbain où les gros camions et les camionnettes règnent en maîtres. Deuxièmement, il s’agit d’un projet qui est déjà en cours et dont l’impact positif est mesurable. Et troisièmement, il s’agit d’un excellent exemple de combinaison de deux thèmes parfois sous-estimés de la logistique et de la mobilité, à savoir la logistique urbaine et la logistique de la construction. Ce projet peut également être mis en œuvre dans d’autres villes avec les adaptations nécessaires ».

En effet, le projet affiche des résultats positifs. Le potentiel est là. L’entreprise peut appliquer son approche ailleurs dans le pays. Shipit, qui a son siège à Anvers et des terminaux à Bruxelles et Wielsbeke, a pour objectif d’opérer dans la plupart des autres grandes villes belges d’ici cinq ans. Outre l’expansion géographique, Shipit pourrait également accroître son impact en ciblant d’autres secteurs. L’électrification complète de la flotte de navires et de camions pour le transport sur le dernier kilomètre devrait également renforcer la durabilité.