Loxxer: Une armoire pour stocker et recharger les batteries

Nos habitudes de déplacement évoluent et la mobilité électrique prend de l’ampleur, notamment pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail. E-bikes, scooters et trottinettes électriques… Tous ces véhicules plus propres, meilleurs pour l’environnement et pour notre santé, partagent un autre point commun : la plupart sont dotés de batteries lithium-ion rechargeables.

A forte densité énergétique et de plus en plus évoluées en matière de durée, de performance et d’autonomie, ces batteries présentent hélas aussi un inconvénient majeur : un risque avéré d’explosion et d’incendie. Les services de pompiers insistent grandement sur la nécessité de les charger et stocker en toute sécurité !

Membre de l’association CEO’s 4 Climate, la société Loxxer, située à Roulers, active sur les marchés belges et néerlandais, a imaginé des solutions concrètes et complètes, dont une armoire-vestiaire de sécurité intelligente à destination des entreprises, où stocker et recharger simultanément plusieurs batteries. « Pendant les heures de travail, la batterie se recharge en toute sécurité dans l’armoire.

Le casier compartimenté est équipé d’un système de détection de la température et de la fumée, ainsi que d’un système de suppression des aérosols. Une piste thermique est rapidement détectée pour évacuer rapidement la pièce et prendre les mesures nécessaires. » L’armoire réagit dès la première détection de fumée. La ventilation et l’électricité s’arrêtent automatiquement, le système d’extinction Aerosol (qui empêche l’oxygène et le combustible de se mélanger, et donc le feu de se propager) est activé. Il n’y a pas non plus de risque d’explosion. Simultanément, une alarme sonore se déclenche.