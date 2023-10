Greentripper : Réduire directement l’impact carbone des voyages

Greentripper a pour objectif de montrer la voie dans le secteur des voyages durables. Société sœur de la boîte de conseil bruxelloise CO2logic spécialisée dans la réduction de l’empreinte carbone des entreprises, elle se concentre principalement sur les voyagistes professionnels.

Avec l’outil Greentripper, vous pouvez calculer l’empreinte carbone de votre voyage, la comparer avec les émissions générées par d’autres manières de voyager et contribuer financièrement à des projets climatiques certifiés. Fondée en 2018, Greentripper était prête à se développer juste au moment où la pandémie de covid paralysait le secteur du voyage. L’entreprise a donc étendu son outil carbone à d’autres modes de déplacement, tels que les transports publics, les vélos électriques et les bateaux de croisière.

Précisons que Greentripper se distingue des organisations qui se contentent de calculer les émissions de CO 2 et proposent par exemple une compensation via la plantation d’arbres. Elle préfère agir également en amont en proposant aux professionnels du secteur du tourisme des conseils sur la manière de réduire les émissions de CO 2 de leurs offres de voyage. La start-up bruxelloise est membre de plusieurs organisations professionnelles du voyage en Belgique, en France et au Royaume-Uni et propose des formules accessibles all-in-one, y compris des formations pour les professionnels du voyage.