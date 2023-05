Gazelles Ambassadrices 2023 – Grandes entreprises | Collibra: à l’ombre des géants

Un doublé de licornes trône au faîte d’un classement où l’on retrouve des Gazelles provenant de tout le pays et actives dans une multitude de secteurs.

Pour cette première, ce sont des habituées des honneurs qui ont revêtu leurs habits de lumière: Collibra, Odoo et Galapagos. Géant dans le domaine des données avec sa plateforme de data intelligence, Collibra s’est imposé ces dernières années tant en Europe qu’aux Etats-Unis qui constituent son premier marché. Elle emploie actuellement 1.200 collaborateurs, dont 150 en Belgique. A la deuxième place, nous retrouvons une autre entreprise récompensée à maintes reprises et également licorne, Odoo. Basée à Ramillies et à Louvain-la-Neuve, Odoo propose une série d’applications business open source. Elle compte plus de 2.500 collaborateurs dont la moitié en Belgique et ne cesse d’engager. Complète le podium, la société Galapagos active dans les biotechnologies.

Au pied de ce podium figure une société à la croissance fulgurante: PMSweet. En moins de 10 ans (elle a été fondée en 2014), cette entreprise liégeoise a conquis le monde avec un simple produit: le macaron. Double lauréate l’année dernière, au niveau provincial et wallon, elle s’illsutre cette année au national. Avec l’ouverture l’an prochain d’un nouveau site de production dans le zoning des Plénesses, gageons que cette Gazelle n’a pas encore fini de galoper 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, à l’instar de sa production.

Pointons également une Gazelle bruxelloise qui se distingue par sa longévité. Preuve s’il en est que l’on peut courir vite et longtemps sans que le poids des ans devienne un handicap. Ambassadrice en 2005 dans la catégorie des petites entreprises bruxelloises, Jette Clean est aujourd’hui huitième au national. Fondée en 1992, cette alerte trentenaire fondée par Ali Sezer, aujourd’hui épaulé par ses deux fils Baybora et Burak, est active sur toute la Belgique et emploie 2.500 personnes.

Parmi les quatre autres entreprises wallonnes dans ce top 20, mentionnons l’ambassadrice du Hainaut, Human Supports Medical, société d’intérim spécialisée dans le domaine de la santé et de la recherche clinique et le Laboratoire de l’Institut médical spécialisé. Deux Gazelles actives dans la santé et qui ont progressé en 2020 et 2021 avec la crise sanitaire. Ferment la marche la liégeoise Protection Unit et la hainuyère Wavenet. La première, active dans le domaine de la sécurité et du gardiennage, ne cesse de grandir ces dernières années et devrait poursuivre sur sa lancée dans les années qui viennent avec le contrat qu’elle a décroché l’an dernier à la Commission européenne. La seconde, ambassadrice en 2021 pour les grandes entreprises du Hainaut, est Wavenet, une société de services informatiques qui s’est diversifiée avec succès ces dernières années en privilégiant une croissance maîtrisée et efficace, comme le prouve sa place dans ce top national.

© National