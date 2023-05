Revivez la soirée de remise des prix des Trends Gazelles nationales 2023

C’est au sein de La Maison de La Poste à Tour & Taxis, à Bruxelles, que les magazines Trends et Trends-Tendances ont mis ce mercredi soir à l’honneur les Trends Gazelles nominées à l’échelon national.

Joëlle Scoriels et Michael van Droogenbroeck ont accueilli nos 450 convives avant de mener un débat inspirant sur la thématique« Le chemin difficile de la réforme économique : Vivaldi a-t-il pu faire la différence ? »

Le débat a eu lieu entre :

– Diane Govaerts, CEO Ziegler et Trends Manager de l’Année 2022

– Rika Coppens, CEO House of HR et Trends Manager van het Jaar 2022

– Hans Maertens, Administrateur délégué de VOKA

– Alexia Bertrand, Secrétaire d’État au Budget et à la Protection des consommateurs

– Pierre-Frédéric Nyst, Président UCM



Joëlle Scoriels et Michael van Droogenbroeck ont ensuite mis en lumière les Gazelles nominées à l’échelon national, catégorie par catégorie, en présence de Pascal Flisch, analyste Trends Business Information et Jozef Vangelder, journaliste Trends.

3 entreprises ont donc été élues Ambassadrices Trends Gazelles 2023 à l’échelon national :

Catégorie Grandes entreprises : COLLIBRA

Catégorie Moyennes entreprises : SUNTRONICS

Catégorie Petites entreprises : BELGIAN PEAK BEER

Consultez ICI le portrait de nos ambassadrices