Gazelles Ambassadrices 2023 – Moyennes entreprises | Suntronics Solar: plein soleil

Avec Suntronics Solar, c’est l’essor des énergies renouvelables qui est récompensé dans un classement où les PME flamandes dominent. Seules une bruxelloise et deux wallonnes se sont glissées dans le tableau.

Au milieu des années 2000, les start-up actives dans le photovoltaïque ont poussé comme des champignons après la pluie, bénéficiant d’aides, soutiens et autres certificats qui ont contribué à cette éclosion subite. Nombre d’entre elles ont disparu depuis mais d’aucunes ont traversé les tempêtes et les orages et sont aujourd’hui plus fortes que jamais. Parmi elles, figure notre ambassadrice Suntronics Solar. Implantée à Ledegem, non loin de Courtrai, en province de Flandre-Orientale, cette entreprise a été fondée en 2007 par Hans Verbeke et Louis Vansteenkiste.

Au départ, la société était spécialisée dans l’installation de panneaux solaires (elle compte à ce jour plus de 25.000 réalisations). Mais elle a progressivement étoffé sa palette énergétique, reprenant il y a 10 ans une PME active dans le domaine du chauffage et du sanitaire. Par la suite, elle s’est lancée dans l’étude et la conception de pompes à chaleur ainsi que de systèmes d’air conditionné. Et elle fournit depuis cette année des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques à une clientèle de PME et d’industries. Son rayon d’action couvre les deux Flandres ainsi que les provinces d’Anvers, du Hainaut et de Namur.

Les entreprises flamandes trustent ce tableau avec 17 entreprises, dont 7 anversoises, sur 20. Seules une bruxelloise et deux wallonnes figurent dans le classement. Sous le nom Ilonato, on retrouve le BigMat Haren ouvert en 2017 qui a connu une progression fulgurante depuis son lancement, s’imposant parmi les leaders sur le marché bruxellois du négoce de matériaux de construction. La société bruxelloise termine au pied du podium, signant une belle prestation pour une entreprise qui a moins de 10 ans d’existence.

Le duo de Gazelles wallonnes s’affiche dans la seconde moitié du classement: Qualifio et Ecodream. La première développe un logiciel permettant aux équipes marketing de grandes marques et groupes médias d’engager et de fidéliser leur audience en ligne. Fondée au début des années 2010 à Louvain-la-Neuve, elle s’est rapidement lancée à la conquête de marchés étrangers. Elle a ainsi ouvert des bureaux en France, aux Pays-Bas et en Espagne. Dorénavant, ce sont les marchés allemand et britannique qui sont dans son collimateur.

La seconde opère dans un autre registre très en vogue actuellement: le transport bimodal, combinaison entre transport fluvial et routier. Basée à Soheit-Tinlot, Ecodream est une entreprise familiale de travaux publics et privés également active dans la logistique. Elle possède aussi des sites à Hermalle- sous-Huy, Auvelais et Rochefort où elle stocke de nombreux produits tels que le sable, des granulats, des terres, du sel de déneigement, etc.

