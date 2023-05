Gazelles Ambassadrices 2023 – Petites entreprises | Belgium Peak Beer: la course au sommet

Belgium Peak Beer devance le Jardin d’Eden et Z-Tech dans ce classement de petites entreprises où les secteurs traditionnels côtoient quelques nouvelles tendances qui s’affirment.

Voici une Gazelle qui, dès son lancement, a décidé de prendre de la hauteur. Non seulement elle galope vite, mais dans les contrées les plus élevées de notre pays, tutoyant son point culminant: le signal de Botrange (694 mètres). Située à quelques jets de pomme de pin de ce dernier, Belgium Peak Beer brasse les bières les plus hautes de Belgique. Avec succès, comme le prouve son arrivée en tête de cette course au sommet après à peine quelques années de brassin (le premier date d’octobre 2017).

Officiant dans un secteur assez classique, notre lauréate prouve que toute activité peut permettre à une entreprise de croître et de figurer un jour parmi les Gazelles. Chaque année apparaissent ainsi de nouvelles sociétés exerçant leurs talents dans les domaines les plus divers. On a parlé de Belgium Peak Beer, mais on peut aussi citer sa dauphine, le Jardin d’Eden (une crèche bruxelloise) ou la troisième, la flamande Z-Tech qui commercialise du matériel électrique. D’autres soulignent l’émergence de tendances qui se traduisent dans les chiffres de croissance. C’est le cas, par exemple, de Cool Electro Cycles qui développe une chaîne de magasins de vélos électriques en Flandre sous la marque Raida, avec une première ouverture en novembre dernier en Région bruxelloise. Ce l’est également avec la carolorégienne Ikoab qui propose un système de cohabitation haut de gamme dans les villes secondaires wallonnes.

Les trois autres Gazelles wallonnes sont également très différentes. Au départ de Liège, Ipsys Solutions offre une large palette de solutions et services ICT aux entreprises et institutions publiques. Active dans toute la Belgique francophone, la société appartient à un secteur où l’on compte de nombreuses Gazelles, dont une bonne part connaissent une forte croissance les amenant relativement rapidement à sauter dans la catégorie supérieure.

La brabançonne G-Line Construct évolue dans un autre registre où l’on note l’arrivée régulière de nouveaux acteurs: la construction. Elle est spécialisée dans le parachèvement et la rénovation lourde. Enfin, la Ferme du Coq, outre ses activités historiques de traiteur sises à La Louvière, compte un restaurant à Givry (La Ferme de Bonne Maman) et un autre au cœur des vignes en collaboration avec le Domaine du Chant d’Eole.

Les petites entreprises constituent le terreau des futures moyennes et grandes Gazelles. Pour la plupart, on les retrouve année après année dans nos classements, chacune progressant à son rythme. Un rythme qui peut être ralenti par le manque de personnel, un problème qui touche l’ensemble de notre économie et n’épargne pas les Gazelles.

