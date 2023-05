Et les Gazelles Ambassadrices nationales 2023 sont…

Collibra, Suntronics Solar et Belgium Peak Beer sont cette année les lauréates nationales dans les catégories des grandes, moyennes et petites entreprises. Palmarès équilibré avec une Gazelle bruxelloise, une flamande, une wallonne.

Pour la 22e édition des Gazelles, les ambassadrices nationales récompensées pour leurs performances sont les “vraies”. Autrefois, celles-ci étaient réparties entre Flandre et Wallonie (Bruxelles participant d’un côté et puis de l’autre, avant de s’abstenir). Cette année, les trois lauréates sont donc bien celles qui ont enregistré la plus forte croissance à l’échelon national et non plus régional. Et avec un sens politique remarquable, les chiffres nous ont donné un triplé représentant les trois Régions du pays avec la bruxelloise Collibra dans la catégorie des grandes entreprises, la flamande Suntronics Solar pour les moyennes et la wallonne Belgium Peak Beer pour les petites.

Ces trois Gazelles, également lauréates chacune au niveau local, terminent en tête de nos tableaux au terme d’une tournée qui a débuté en février et qui, au fil des semaines, a récompensé au total 33 ambassadrices à Bruxelles et dans chacune de nos provinces. Vous découvrirez leurs portaits détaillés ainsi que les classements complets pour Bruxelles et chaque province dans le Guide des Gazelles de Trends- Tendances proposé cette semaine avec votre magazine. Pour cette édition, ont été mises à l’honneur les entreprises qui ont enregistré la plus forte progression entre 2017 et 2021. Parmi les lauréates, certaines sont des habituées de nos classements, d’autres sont nouvelles et frappent un grand coup dès leur première apparition, telle Belgium Peak Beer.

L’équipe de Suntronics Solar © Emy Elleboog

Un trio représentatif

Le trio national est assez représentatif de secteurs qui, année après année, s’illustrent dans nos tableaux. La grande ambassadrice est active dans le secteur ICT qui, édition après édition, met à l’honneur des entreprises en pointe dans les nouvelles technologies. Première licorne belge, Collibra est spécialisée dans la gestion et la valorisation de données pour les grands comptes. Elle devance une autre licorne, Odoo, qui développe une suite d’applications de gestion open source tant pour les petites que pour les grandes entreprises. Toutes deux confirment, exercice après exercice, leur excellente santé en atteignant chaque année, voire en les dépassant, les objectifs qu’elles se sont fixés. Sur la troisième marche du podium, on retrouve, avec la malinoise Galapagos, un autre secteur où notre pays compte quelques fleurons: les biotechnologies.

Parmi les moyennes entreprises, c’est l’énergie qui se distingue avec la bien nommée Suntronics Solar. Active au départ dans le photovoltaïque, l’entreprise flandrienne a étoffé sa palette, à l’image de nombre de sociétés qui ont débuté dans le panneau solaire et qui ont su, grâce à leur agilité et leur vitesse, éviter de tomber dedans une fois les diverses aides disparues. La gantoise Triangle Factory et la malinoise Creavit Belgium complètent le trio de tête de ce classement. La première est spécialisée dans la création et le développement de jeux et d’applications de réalité augmentée et virtuelle ; la seconde est un grossiste en produits sanitaires et de chauffage. Last but not least, c’est une brasserie liégeoise qui décroche le titre dans la catégorie des petites entreprises: Belgium Peak Beer. Elle devance une crèche bruxelloise, le Jardin d’Eden, et un magasin flamand de matériel électrique, Z-Tech.

Victor Ernst (Belgium Peek Beer) © MICHEL HOUET

Anvers en tête

Sur les 60 Gazelles nationales réparties dans les trois catégories, on recense 41 flamandes, 13 wallonnes et 6 bruxelloises. Si l’on se tourne d’abord vers le nord du pays, on observe que 15 sont anversoises, 9 proviennent de Flandre-Occidentale, 7 de Flandre-Orientale, 5 du Brabant flamand et 5 du Limbourg. Dans le sud, seules trois provinces sont reprises dans ce classement national: Liège avec 5 représentantes, le Brabant wallon et le Hainaut avec chacune 4 Gazelles. Bruxelles en compte 6. A elle seule, la province d’Anvers concentre donc un quart des Gazelles. Un leadership somme toute logique pour la province la plus peuplée du pays avec 1,8 million d’habitants.

Dans cet ordre d’idées, l’absence des provinces de Namur et de Luxembourg s’explique par le plus faible nombre d’entreprises. Si l’on ajoute Bruxelles et les deux Brabant à Anvers, on retrouve 30 Gazelles, soit la moitié du palmarès. Ces trois provinces auxquelles s’agrège la capitale représentent 40% de la population du pays et plus largement son moteur économique. Un quart des Gazelles (16) galopent dans les Flandres-Orientale et -Occidentale, dont un tiers (5) se concentrent dans la région gantoise. La Flandre-Occidentale fournissant avec Suntronics Solar, basée à Ledegem, l’ambassadrice des moyennes entreprises.

En ce qui concerne Bruxelles, elle compte, outre la lauréate Collibra, deux autres Gazelles dans la catégorie des grandes entreprises avec Jette Clean et Stanley and Stella, deux sociétés familières de nos classements. Pointons également les performances d’Ilonato, qui échoue au pied du podium dans la catégorie des moyennes entreprises, et du Jardin d’Eden, qui est la dauphine dans celle des petites entreprises.

Liège, Brabant wallon et Hainaut

En Wallonie, c’est la province de Liège qui termine en tête, plaçant l’une de ses six représentantes, Belgium Peak Beer, au sommet de la catégorie des petites entreprises. Avec le Brabant wallon, la province de Liège est également présente dans chacune des catégories. Quant au Hainaut, il place ses quatre Gazelles parmi les grandes entreprises et les petites mais brille par son absence chez les moyennes. Au final, ce premier “vrai” classement national reflète assez bien les zones les plus dynamiques du pays où se rassemblent assez naturellement les entreprises les plus performantes.

Comment lire les tableaux? Chaque chiffre reflète la position obtenue par l’entreprise pour chacun des nos critères: · CP code postal · Nat nationalité · Cré année de création de la société · VAA croissance absolue de la valeur ajoutée · VA% croissance relative de la valeur ajoutée · CFA croissance absolue du cash-flow · CF% croissance relative du cash-flow · EFF croissance absolue du personnel · EFF% croissance relative du personnel · TOT total des positions obtenues