Aphea.Bio : Une alternative aux engrais artificiels conventionnels

« Aphea.Bio développe des solutions microbiennes innovantes qui constituent des alternatives respectueuses de l’environnement aux pesticides chimiques et aux engrais synthétiques, explique la biologiste Sara Vicca, chercheuse principale à l’université d’Anvers. Ces innovations sont essentielles pour rendre l’agriculture plus durable et pour lutter contre l’une des crises les plus urgentes de notre époque, la crise de la biodiversité.”

La société Aphea.Bio, basée à Gand, a innové avec une souche bactérienne brevetée qui permet aux racines des tiges de blé de mieux absorber les nutriments du sol. Pour ce faire, les semences sont micro-enrobées avec le biostimulant de l’entreprise. Aphea.Bio a développé ce biostimulant après cinq années de recherche. Les agriculteurs disposent ainsi d’une alternative aux engrais conventionnels, tout en conservant le même rendement. En travaillant de cette manière, les agriculteurs réduisent leurs émissions d’azote. « C’est un véritable joyau dans le centre d’excellence en biotechnologie que nous avons ici en Flandre, indique Jochen Vincke, associé responsable du développement durable chez PwC Belgique. Aphea.Bio a un grand potentiel de croissance et pourrait avoir un impact mondial. »

Avec son approche, la spin-off de l’Institut flamand de biotechnologie, d’UGent et de la KU Leuven a pour objectif de contribuer à transformer le secteur des engrais et des pesticides chimiques en une alternative durable. Lors de la présentation au jury des Trends Impact Awards, Jiska Verhulst, directrice de la durabilité chez DEME, a été séduite par la manière dont la durabilité est au cœur de cette entreprise. « Elle se concentre sur de meilleures solutions –moins d’engrais– et s’efforce de rendre ses solutions plus mesurables en analysant le cycle de vie de tous les produits issus de la R&D.”