River Cleanup : Nettoyer les rivières partout dans le monde

Ce n’est qu’en 2018 que River Cleanup a organisé sa première campagne de nettoyage le long du Rhin ; cinq ans plus tard, l’organisation à but non lucratif compte cinq équipes principales sur trois continents, a développé sa propre technologie et sensibilise les écoles.

« River Cleanup est une initiative en plein essor qui favorise la prise de conscience et l’action au niveau mondial pour lutter contre les déchets plastiques”, déclare Jiska Verhulst, directrice du développement durable de DEME, qui a été récompensée lors des Trends Impact Awards de l’année dernière. « Il s’agit d’une combinaison puissante de projets de prévention, de nettoyage des rivières et de transformation.”

L’organisation peut exceller avec des résultats solides. Depuis 2019, River Cleanup a activé 200.000 personnes dans 90 pays et collecté 3 millions de kilos de déchets plastiques le long de certains des fleuves les plus pollués du monde. River Cleanup a développé une nouvelle technologie pour retirer plus efficacement les déchets des rivières et a installé des poubelles pour s’engager dans la prévention.

Ces dernières années, River Cleanup a prouvé que son approche holistique fonctionne.

River Cleanup vise non seulement à nettoyer les rivières, mais surtout à faire évoluer les mentalités pour que les gens ne jettent plus leurs déchets. Elle intervient dans 50 écoles à travers le monde pour sensibiliser la population et cherche des solutions circulaires pour remplacer le plastique.

Un réseau scientifique et économique

En cinq ans, l’organisation du fondateur Thomas de Groote a mis en place un réseau de partenaires issus du monde universitaire et de celui des affaires autour de son projet afin de s’assurer que River Cleanup reste en phase avec les nouvelles découvertes scientifiques et financièrement solide. River Cleanup peut désormais se targuer d’avoir de bonnes références. Elle a remporté le Cisco Innovation Challenge, a été sélectionnée par le réseau mondial Ashoka et a même reçu le soutien du Premier ministre belge Alexander De Croo.

Avec Ashoka, River Cleanup cherche maintenant à générer de nouvelles sources de revenus, par exemple en offrant des services de nettoyage des rivières ou en monétisant les déchets plastiques collectés. Pour l’instant, le modèle d’entreprise de la start-up anversoise repose sur la collecte de fonds auprès de philanthropes, d’entreprises sponsors et de subventions publiques. Les entreprises, en particulier, veillent à ce que River Cleanup n’ait pas de soucis financiers.

Ces dernières années, River Cleanup a prouvé que son approche holistique fonctionne. Elle vise maintenant à accroître son impact en se mettant au service de davantage de rivières, en créant à chaque fois un écosystème de partenaires autour d’elles. De cette manière, elle vise à devenir la référence mondiale en matière de rivières sans plastique.