Wondr Care : Les barres qui rendent beaux et bons

Derrière la marque Wondr Care disponible en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas, on retrouve Planet B, la start-up gantoise de Tibbe Verschaffel qui, entouré d’une équipe de scientifiques, s’est donné pour mission de remplacer les produits du quotidien par des alternatives écologiques, saines, bonnes pour les humains, les animaux et la planète.

Après le succès des pailles durables en bambou Bambooze (disponibles aujourd’hui dans plus de 4.000 points de vente), le jeune CEO a donc lancé cette gamme de soins pour la peau et les cheveux fabriqués en Belgique. Un financement d’environ 1,5 million d’euros, avec entre autres La Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) et des business angels, a été nécessaire pour créer ces produits pensés pour être à la fois beaux, avec lesquels on se sent bien et, surtout, qui font du bien. Comprenez : ils sont parfumés, pratiques, efficaces, composés d’ingrédients naturels, cruelty free, sans ingrédients nocifs tels que sulfates et parabènes, sans plastiques ni microplastiques, ils requièrent un minimum de transport fluvial… et ont un impact social et durable positif.

Saviez-vous que la majorité des flacons de shampooing et de gel douche en plastique que nous utilisons fréquemment contiennent entre 70 et 85 % d’eau ? Ce que l’on évite avec les cosmétiques solides qui, en outre, permettent de faire l’impasse sur l’usage de contenants en plastique. On estime ainsi qu’une barre Wondr Care remplace l’usage de trois à quatre flacons en plastique. Et pour celles et ceux qui font grise mine devant les produits solides, l’équipe scientifique de Planet B a également développé (avec le soutien financier du Vlaio) des poudres de savon à mélanger avec un peu d’eau.

De quoi se chouchouter sous la douche sans culpabiliser ; la devise de Wondr Care est d’ailleurs « 100% de bien-être, 0% de culpabilité ».