Quand sentirez-vous une baisse de vos acomptes de gaz sur vos factures d'énergie? Cela dépend en réalité d'un code visible sur votre facture.

Après avoir atteint des sommets, les pics des prix du gaz semblent derrière nous. Cette tendance à la baisse devrait se poursuivre pendant un certain temps. Cette diminution de prix ne sera toutefois pas visible dans l'immédiat sur la facture et dans l'acompte versé à un fournisseur. Cela dépend en effet du type de contrat souscrit, comme l'explique le site HLN.

Les consommateurs avec des contrats variables ne sont pas sûrs que leurs acomptes vont baisser immédiatement. Beaucoup de choses dépendent en réalité d'un code à 3 chiffres visible sur leur facture, explique le journal flamand.

Les personnes qui optent pour un contrat d'énergie variable ne savent pas à l'avance quel prix par kWh elles vont devoir payer. Plusieurs éléments rentrent en compte pour faire le calcul de leur acompte. Et notamment le fait que le contrat suit les prix de la bourse à court ou à plus long terme. En résumé, avec les produits à terme, le fournisseur d'énergie achète de l'énergie à l'avance pour la livrer à une période ultérieure. Les produits "spot" sont des produits achetés au prix du jour et livrés le lendemain.

Il est difficile de savoir quelle formule est la plus avantageuse. Lorsque les prix baissent rapidement, un produit spot est plus intéressant explique HLN. Mais, lorsque les prix du gaz augmentent jour après jour - comme ce fut le cas au début de l'année - un produit à terme est à privilégier.

Code à trois chiffres

Les contrats variables sont généralement liés à des paramètres à terme. Pour savoir si votre facture à terme diminue immédiatement lorsque le prix du gaz est bas, il faudra ausculter votre facture. Des informations intéressantes se cachent souvent dans les petits caractères.

Un contrat d'énergie comporte essentiellement un code à trois chiffres, détaille HLN. Habituellement, il s'agit de 101, 103 ou 303. Ces chiffres déterminent le calcul du prix. Les lettres précédentes TTF indiquent l'échange commercial. Dans le cas présent, il s'agit de celui des Pays-Bas qui est la référence pour l'ensemble de l'Europe.

Que signifient concrètement les chiffres ? "TTF103 représente la moyenne arithmétique mensuelle du 'prix de règlement' de la cotation des Dutch TTF Gas Base Load Futures (les jours ouvrables sauf le dernier du mois) sur le site theice.com, pour le mois précédant le trimestre de livraison", résume la CREG sur son site.

Indexation mensuelle ou trimestrielle

En plus clair, le premier chiffre fait référence à la période sur laquelle se base l'indexation. S'il y a un 1 - comme dans l'exemple de TTF103 - le prix sur votre facture sera ajusté par rapport au prix moyen du mois précédent. Si vous lisez un 3, l'indexation sera réalisée sur le prix moyen des trois mois précédents. Le deuxième chiffre indique à son tour sur quel mois se base l'indexation du premier chiffre. Habituellement, il est égal à 0, ce qui signifie que le prix du mois précédent est appliqué. Le dernier chiffre indique à nouveau la durée d'application du prix. Si c'est 1, alors c'est un mois. Si c'est écrit 3, c'est trois mois.

Concrètement, le fournisseur d'énergie Engie explique à ses clients: "si vous avez le code TTF101, le prix du gaz naturel de votre contrat est indexé mensuellement, avec le TTF103, il est trimestriel. Exemple simple : si vous voyez TTF103 sur votre facture en novembre, vous savez que le prix pour novembre, décembre et janvier est fixe et basé sur le prix moyen d'octobre."

Il ne vous reste plus qu'à éplucher les petits caractères de votre facture. A noter encore que ce code ne s'applique pas aux personnes ayant signé un contrat fixe.

