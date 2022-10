La Vivaldi a statué sur un paquet d'aides financières pour une grande partie de la population belge. Il est possible qu'une partie des citoyens ne reçoive pas automatiquement la prime énergie. Explications.

Les mesures du gouvernement prises pour soutenir les ménages dans le contexte de la crise énergétique tablent sur une réduction de la facture d'énergie via une prime. Cette dernière se chiffrera à 192 euros par ménage de novembre à mars, soit 135 euros par mois sur la facture de gaz et 61 euros par mois sur la facture d'électricité tout au long de la période hivernale.

Cette aide sera automatiquement déduite des factures d'acompte et valable pour tous les contrats à tarif variable et fixe conclus ou renouvelés après le 1er octobre 2021. Les personnes bénéficiant du tarif social n'y auront pas droit. Le paquet d'aides fera aussi l'objet d'une "contribution spéciale" pour les plus hauts revenus ( plus de détails dans cet article).

Pas automatique

Il est possible qu'une partie des citoyens ne reçoive pas automatiquement cette prime énergie de 192 euros par mois. En cause : un échange de données erroné entre le SPF Économie, les fournisseurs d'énergie et le Registre national. C'était déjà le cas pour la prime chauffage de 100 euros, octroyée au printemps par le gouvernement. De nombreux ménages ne la voyant pas tomber sur leur compte ont dû la réclamer sur le site du SPF Economie via un formulaire (encore en ligne jusque début novembre), ou par courrier. Le délai qui expirait le 15 octobre a été prolongé jusqu'au 1er novembre.

"On est entre 5.000.000 de primes automatiques et 500.000 citoyens qui devraient en faire la demande" Stéphanie Maquoi, SPF Energie

"Certaines personnes devront faire une demande de prime mais on essaie que ce soit le plus automatique possible, explique à Trends Tendances Stéphanie Maquoi, porte-parole de Tinne Van der Straeten, ministre fédérale de l'Énergie (Groen).

"On est entre5.000.000 de primes automatiques et 500.000 citoyens qui devraient en faire la demande. Il est possible que certains consommateurs passent à travers les mailles du filet mais ils pourront toujours demander la prime via un formulaire en ligne."

Lire aussi | Taxation de la prime énergie pour les hauts revenus : de nombreuses questions en suspens

Du retard dans le texte de loi

Stéphanie Maquoi nous informe par ailleurs, que le texte législatif définissant les critères d'octroi de la prime énergie a pris un peu de retard. "C'est la course contre la montre pour pouvoir octroyer la prime aux ménages sur la facture du mois de novembre. Il y a énormément de clients et de compteurs, les listings des fournisseurs sont longs. Cela prend du temps. On a aussi pris une semaine de retard car la N-VA a demandé une seconde lecture du texte en Commission."

Mais, même avec un peu de retard dans le texte de loi, la porte-parole de la ministre assure que les primes seront rapidement versées. "Au pire, deux primes seront versées au mois de décembre", rassure-t-elle.

Les mesures du gouvernement prises pour soutenir les ménages dans le contexte de la crise énergétique tablent sur une réduction de la facture d'énergie via une prime. Cette dernière se chiffrera à 192 euros par ménage de novembre à mars, soit 135 euros par mois sur la facture de gaz et 61 euros par mois sur la facture d'électricité tout au long de la période hivernale.Cette aide sera automatiquement déduite des factures d'acompte et valable pour tous les contrats à tarif variable et fixe conclus ou renouvelés après le 1er octobre 2021. Les personnes bénéficiant du tarif social n'y auront pas droit. Le paquet d'aides fera aussi l'objet d'une "contribution spéciale" pour les plus hauts revenus ( plus de détails dans cet article). Il est possible qu'une partie des citoyens ne reçoive pas automatiquement cette prime énergie de 192 euros par mois. En cause : un échange de données erroné entre le SPF Économie, les fournisseurs d'énergie et le Registre national. C'était déjà le cas pour la prime chauffage de 100 euros, octroyée au printemps par le gouvernement. De nombreux ménages ne la voyant pas tomber sur leur compte ont dû la réclamer sur le site du SPF Economie via un formulaire (encore en ligne jusque début novembre), ou par courrier. Le délai qui expirait le 15 octobre a été prolongé jusqu'au 1er novembre."Certaines personnes devront faire une demande de prime mais on essaie que ce soit le plus automatique possible, explique à Trends Tendances Stéphanie Maquoi, porte-parole de Tinne Van der Straeten, ministre fédérale de l'Énergie (Groen). "On est entre5.000.000 de primes automatiques et 500.000 citoyens qui devraient en faire la demande. Il est possible que certains consommateurs passent à travers les mailles du filet mais ils pourront toujours demander la prime via un formulaire en ligne."Stéphanie Maquoi nous informe par ailleurs, que le texte législatif définissant les critères d'octroi de la prime énergie a pris un peu de retard. "C'est la course contre la montre pour pouvoir octroyer la prime aux ménages sur la facture du mois de novembre. Il y a énormément de clients et de compteurs, les listings des fournisseurs sont longs. Cela prend du temps. On a aussi pris une semaine de retard car la N-VA a demandé une seconde lecture du texte en Commission."Mais, même avec un peu de retard dans le texte de loi, la porte-parole de la ministre assure que les primes seront rapidement versées. "Au pire, deux primes seront versées au mois de décembre", rassure-t-elle.