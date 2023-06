Des centaines d’euros épargnés sur vos réservations de voyage grâce à cette petite astuce

Réserver en ligne une maison de vacances, louer une voiture ou acheter un billet d’avion peut parfois s’avérer beaucoup moins cher d’un pays à l’autre pour exactement les mêmes offres. Une parade existe pour économiser, dans certains cas, des centaines d’euros.

Une étude de la société de cybersécurité NordVPN révèle que les vacanciers qui réservent leurs voyages sur des sites belges se voient facturer des centaines d’euros de plus que les clients étrangers pour exactement les mêmes offres.

Qu’il s’agisse de locations de voitures, de séjours, de vols ou de locations d’appartement, les consommateurs se voient souvent proposer des prix très différents selon l’endroit d’où ils se connectent, rapporte la société de cybersécurité NordVPN suite à un comparatif de prix qu’elle a réalisé à travers différents pays.

Les chercheurs ont utilisé leurs réseaux privés virtuels (VPN) pour faire croire aux différents sites web qu’ils n’étaient pas localisés en Belgique. Ils ont alors découvert des économies sur une série de sites de voyage bien connus comme Expedia, Hertz, Airbnb, Kayak, Avis et Sixt, pour une variété de pays, y compris la Colombie, la Croatie, le Brésil, l’Afrique du Sud et les États-Unis.

Des économies possibles grâce à un VPN

Un VPN permet de masquer l’adresse IP, tout en améliorant la confidentialité et la sécurité. L’astuce permet de choisir un pays et le fournisseur s’assure que c’est de là que les sites web pensent que l’internaute se situent. Les utilisateurs de VPN sont alors en mesure de voir les différents contenus – et prix – proposés aux consommateurs étrangers.

Marijus Briedis, CTO chez NordVPN explique comment fonctionne les sites de réservation en ligne : « Ne pensez jamais que vous bénéficiez de la même offre que les autres. Votre lieu de résidence, le nombre de visites que vous effectuez sur un site web et la concordance de votre recherche avec le calendrier des vacances scolaires sont autant d’éléments qui peuvent influencer le prix qui vous sera proposé.”

Elle ajoute : « Le meilleur moyen de riposter est de faire des recherches auprès du même fournisseur en utilisant un VPN et de voir si vous pouvez trouver des prix plus attractifs réservés aux clients à l’étranger. Comme le montre notre étude, cela pourrait vous permettre d’économiser des centaines d’euros par voyage ».

Plus de 400 euros de différence

NordVPN donne quelques exemples concrets. En utilisant un VPN, une location de 7 jours d’une Nissan Sentra, à l’Aéroport de San Francisco (USA) en septembre 2023 sur le site SIXT, a révélé une différence de prix de 401,20 euros. Le site belge proposait 1718 euros et le site américain 1316,80 euros. En visitant le site de location de voitures Avis depuis la Colombie, une économie de 34% peut être réalisée sur la location d’une Mini en juillet 2023 à Milan (Italie), soit 203 euros de moins que le prix belge de 599,76 euros.

En recherchant d’autres offres de location de voiture pour l’été sur le site internet d’Avis pour l’Espagne, le spécialiste en cybersécurité a découvert une économie de 14 % pour une location d’une semaine d’une fiat 500 à Barcelone en juillet 2023 en passant par le serveur brésilien. Ou encore, sur le site Hertz une économie de 4% sur la location d’une Toyota Camry à Dubaï en passant par le site américain. « Des économies qui semblent infimes dans ces cas mais qui cumulées à d’autres permettront, au final, aux voyageurs d’économiser des centaines d’euros », avance NordVPN.

Pour ceux qui prévoient de visiter la Grèce, un vol Paris-Athènes sur le site Expedia coûterait 31% moins cher en se localisant en Croatie, ramenant le prix de 474 euros à 328 euros. Dans le domaine aérien, les chercheurs ont également trouvé sur le site Kayak une économie de 63 euros sur un vol Paris-Singapour en se localisant à Hong Kong, pour une famille de 4 personnes l’économie serait donc de plus de 250 euros.

En consultant les offres de location sur Airbnb depuis l’Afrique du sud, il est possible de faire une économie de 156 euros sur une location d’un appartement à Amsterdam faisant passer le prix de 1321 euros à 1165 euros.

Des économies aussi en tant que belge

Les spécialistes informatiques ont également découvert que dans certains cas les Belges n’étaient pas si mal lotis en termes de prix. C’est le cas par exemple de DisneyWorld à Orlando (USA) : être belge (et non américain) permet une économie de 19,5% soit 345 euros sur un séjour d’une semaine en août à l’hôtel Disney All Star Music pour une famille de 4 personnes.

La société tient à préciser que les prix proposés aux consommateurs dans différents pays étaient parfois aussi très similaires.