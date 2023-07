Les cinq causes du stress de la recharge d’un véhicule électrique (et les solutions)

Tous ceux qui roulent avec un véhicule électrique ont probablement déjà été confrontés au stress de la recharge. Il peut s’agir de la disponibilité limitée des bornes de recharge pendant les vacances ou près de votre lieu de travail, ou encore des prix très variables de la recharge. Voici les cinq causes du stress lié à la recharge. L’expert automobile Tony Verhelle (Newmobility.news) donne quelques conseils.

L’Europe veut réduire les ventes de voitures à moteur à combustion d’ici à 2030. Les véhicules électriques (VE) sont l’avenir. C’est pourquoi la plupart des pays s’efforcent d’augmenter le nombre de points de recharge. Les Pays-Bas et l’Allemagne sont les premiers dans l’Union européenne, tandis que la Belgique et la France, entre autres, rattrapent leur retard pour augmenter le nombre de points de recharge.

Lire aussi | Tesla: Musk vend désormais plus de voitures électriques que toutes les marques allemandes réunies

L’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA), le principal groupe de pression de l’industrie automobile, a calculé le nombre de points de recharge pour 100 kilomètres de route dans les pays européens (voir graphiques). Le deuxième graphique montre la part des voitures électriques dans les ventes totales de voitures pour chaque pays.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

1. La charge de travail pendant les vacances

Les chiffres sont éloquents. Quiconque a fait un voyage en Espagne, en Scandinavie ou en Europe de l’Est avec sa voiture électrique a pu constater que le stress de la charge n’appartient pas encore au passé. Dans de nombreux pays, le nombre de bornes de recharge aux 100 kilomètres reste faible.

Les pays de l’UE ont conclu un accord de principe pour résoudre au moins le problème sur les autoroutes d’ici à 2026. Il devrait alors y avoir une borne de recharge pour 60 kilomètres parcourus sur l’autoroute. Mais 2026, c’est encore loin, bien sûr.

« Les pays européens sont conscients du problème et savent ce qu’il faut faire. Seule la mise en œuvre prendra probablement trop de temps », explique l’expert automobile Tony Verhelle de Newmobility.news. « Heureusement, dans les destinations touristiques, l’infrastructure de recharge est souvent bonne, alors que le nombre de stations de recharge par 100 kilomètres dans le même pays est maigre. »

Faire le « plein » auprès d’un Supercharger de Tesla Tesla a récemment ouvert son vaste réseau de stations de recharge Supercharger à toutes les voitures électriques, y compris celles d’autres marques. Vous pouvez trouver les stations de recharge via l’application Tesla. Vous devez y créer un compte et ajouter une option de paiement avant de pouvoir utiliser un Supercharger.

2. Différentes cartes de recharge

Pour faire le plein d’une voiture à essence ou diesel, les conducteurs voient déjà les prix du carburant dans une station-service lorsqu’ils passent devant. Pour les voitures électriques, les prix sont affichés via une application. Il n’existe pas de prix unique que les stations de recharge peuvent afficher, car certaines facturent selon une formule d’abonnement et les tarifs peuvent varier.

« Les décideurs politiques européens souhaitent mettre en place un système dans lequel le conducteur n’aurait qu’à passer sa carte de recharge sur une station de recharge pour connaître le tarif », explique Verhelle. « C’est une bonne solution, mais elle nécessite d’abord une véritable norme standard pour toutes les cartes de recharge, qui se fait toujours attendre. C’est une conséquence de la concurrence entre les fournisseurs de bornes de recharge. »

3. Tarifs aléatoires

En outre, les propriétaires de voitures électriques remarqueront que les prix peuvent également varier considérablement d’une station de recharge à l’autre. Une station de recharge installée à une époque où les prix de l’électricité étaient élevés reste souvent plus chère qu’une station installée à une époque où les prix de l’énergie sont bas. En effet, dans de nombreux cas, les prix des stations de recharge ne sont ajustés qu’une fois par an.

« Il est nécessaire de fixer un prix maximum à la station de recharge : un prix pour la recharge normale et un prix plus élevé pour la recharge rapide. C’est aussi ce à quoi nous sommes habitués dans les stations-service. J’espère que cela finira par arriver, mais cela prendra du temps. Il y a bien sûr des acteurs qui bénéficieront de tarifs de recharge plus élevés », explique Verhelle.

4. La recharge sur le lieu de travail

Les flottes d’entreprise évoluent vers la conduite électrique beaucoup plus rapidement que le marché privé grâce aux avantages fiscaux. En outre, les employeurs mettent souvent à disposition des infrastructures de recharge dans les parkings de leur entreprise. Cependant, cette infrastructure n’est pas toujours proportionnelle au nombre de voitures de société électriques.

« Les gestionnaires de flotte font souvent l’erreur d’opter pour des bornes de recharge rapide de 11 ou 22 kW », note Tony Verhelle. « Par conséquent, trop peu de bornes peuvent être installés. Les gens sont généralement au bureau pendant huit heures. Il serait donc préférable d’installer des bornes de recharge de moindre puissance. De cette manière, un plus grand nombre d’employés sont desservis. Dans la petite Belgique, une batterie n’a pas besoin d’être chargée à fond pendant longtemps pour pouvoir rentrer à la maison. »

5. Une borne de recharge à domicile

Bien entendu, il est également possible de faire installer une borne de recharge à son domicile. Ce faisant, vous bénéficiez également d’un avantage fiscal. Les employeurs peuvent aussi installer une borne de recharge chez leurs employés et rembourser les frais d’électricité par la suite. Bien que cela réduise parfois le budget d’une voiture de société.

Une condition importante est bien sûr qu’il soit techniquement possible d’installer une borne de recharge à domicile. Pour cela, il faut déjà disposer d’une allée ou d’un parking, et il ne doit pas y avoir de borne de recharge publique à proximité. « Ceux qui ne remplissent pas ces conditions n’ont d’autre choix que de libérer 15 minutes pour utiliser un chargeur rapide public », précise Verhelle. « Notre smartphone reste lui aussi souvent accroché au chargeur. Ce n’est rien d’autre qu’un changement de mentalité. »