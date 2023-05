Vous souhaitez louer une voiture pour vos vacances? Un choix à ne pas prendre à la légère… Et pour obtenir les meilleurs prix, mieux vaut s’y prendre (bien) à l’avance. Voici quelques critères à prendre en compte au moment de faire votre réservation.

Après une forte hausse des prix ces deux dernières années, le secteur de la location de voitures s’attend à une légère accalmie en 2023. Notamment grâce à la livraison de véhicules aux loueurs qui ont ainsi pu recomposer leurs flottes, sérieusement impactées durant la crise sanitaire. Pour autant, il ne faut pas non plus s’attendre à retrouver les tarifs d’avant Covid… Cette année, c’est l’inflation et la hausse généralisée du prix du carburant en Europe qui rendront vos trajets en voiture plus coûteux.

Bref, si certains se réjouissent d’une baisse des prix, la facture restera salée pour de nombreux vacanciers. En France, par exemple, le coût moyen d’une semaine de location estivale « s’élèvera à 332 euros, soit -10% par rapport à 2022, mais toujours +27% par rapport à 2019 », selon une étude du comparateur Carigami pour la période du 1er juillet au 30 août.

Voiture de location: 7 conseils à garder à l’esprit

Bien entendu, le prix d’une location dépend de nombreux critères. En voici quelques-uns qui vous permettront de réaliser des économies non négligeables sur votre voiture de location.

Louer une voiture en vacances: à quoi faut-il faire attention ?

1. Réserver bien à l’avance

La première clé pour louer une voiture cet été reste l’anticipation. Il n’y a pas de secret: plus on s’y prend tôt, plus le choix sera grand, et plus les prix seront abordables. Pour bénéficier de tarifs intéressants, les comparateurs recommandent de réserver son véhicule de location entre 3 et 6 mois à l’avance. Au-delà de ça, les prix pourront parfois être plus élevés. Et pour éviter les mauvaises surprises, veillez à bien choisir l’option « annulation gratuite ». Ainsi, si vous remarquez une baisse soudaine des tarifs de location et que vous trouvez une offre plus intéressante ailleurs, vous pourrez simplement annuler votre réservation, vous faire rembourser intégralement et réserver la nouvelle offre.

2. Comparer les tarifs

Règle numéro 1 quand on achète ou qu’on loue un bien ou un service: comparer les prix! Et cela vaut aussi pour les voitures de location. Outre la comparaison des modèles au sein d’une même agence, il faut également comparer les agences entre elles au sein d’un même pays. Et pour aller plus loin, on peut même comparer les destinations selon le prix du véhicule de location. Skyscanner, Carjet, Carigami… sont autant de comparateurs en ligne qui pourront vous aiguiller dans votre choix.

Important à savoir: si les comparateurs proposent souvent des réductions ou des offres spéciales intéressantes, le prix affiché lors du résultat ne correspond pas obligatoirement au prix que vous paierez à la fin. Et pour cause: la plupart d’entre eux affichent le prix de location par jour, sans inclure toutes les options et les suppléments éventuels. Néanmoins, le comparateur pourra vous donner une première idée des tarifs appliqués.

3. Éviter les options inutiles

Le Centre européen des consommateurs conseille aux voyageurs d’éviter les options superflues. Au moment de réserver votre voiture, soyez donc attentifs aux conditions et options du contrat:

Taxe aéroport: Beaucoup ont tendance à louer leur voiture dans une agence située à côté de l’aéroport. C’est en effet plus pratique et plus rapide de bénéficier d’un véhicule directement à la sortie de l’avion. Pour autant, ce choix a un coût supplémentaire: la taxe d’aéroport, également appelée « taxe d’enlèvement premium ». Les sociétés doivent en effet payer un loyer élevé aux autorités de l’aéroport et couvrent donc ces coûts en chargeant des frais supplémentaires aux clients pour louer un véhicule.

Avant de signer le contrat de location, vérifiez qu’il comprend les mêmes éléments que ceux figurant sur la réservation.

4. Opter pour des options indispensables

S’il existe plein d’options supplémentaires inutilement chères, d’autres s’avèrent indispensables pour économiser quelques précieux euros.

Option « Kilométrage illimité: pour pouvoir se déplacer sans compter, veillez à prendre cette option très utile pour ceux qui avalent les kilomètres.

pour pouvoir se déplacer sans compter, veillez à prendre cette option très utile pour ceux qui avalent les kilomètres. Option « Prise et retour avec le plein » ou « full-to-full »: vous recevez le véhicule avec le réservoir plein et vous devrez le restituer également avec le réservoir plein. C’est sans aucun doute l’option la plus avantageuse pour vous puisque vous ne payez que le carburant consommé. Si vous optez pour une politique de type « Retour avec réservoir vide », vous payerez un supplément que vous auriez pu éviter si vous aviez fait le plein vous-même. D’autant qu’on ne rend jamais une voiture avec un réservoir complètement vide. Dans ce cas-ci, le carburant restant ne vous sera pas remboursé.

Vous louez une voiture en vacances ? Voici comment être suffisamment assuré !

5. Sélectionner son assurance avec soin

Pour ce qui est des assurances, la Responsabilité Civile est obligatoire dans tous les pays de l’UE et donc présente automatiquement sur le contrat de location et comprise dans le prix. Pour autant, cette assurance ne couvre pas les dommages causés à la voiture de location du conducteur ni même le vol du véhicule. C’est pourquoi la société de location essayera toujours de vous vendre l’une ou l’autre franchise supplémentaire. Retenez une chose: la réservation d’une assurance en ligne est beaucoup moins chère (3-4€/jour) que l’achat de l’assurance au moment de la prise en charge de la voiture (10€/jour). Pensez également à vérifier si votre assurance ne couvre pas déjà les voitures de location. Cela vous évitera les doublons inutiles.

6. Faire un état des lieux

Le véhicule que vous aviez sélectionné est indisponible? Si on vous propose une gamme au-dessus, ne payez surtout pas de supplément. À l’inverse, si on vous donne une voiture d’une gamme inférieure, veillez à vous faire rembourser la différence. Si aucun véhicule proposé ne correspond à votre demande, vous pouvez annuler votre réservation gratuitement.

Au moment de l’état des lieux, demandez à être présent et veillez à ce qu’un employé du loueur le soit également. Faites des photos des dommages éventuels. Le contrat de location doit indiquer tous les dommages présents.

7. Rouler sur les routes goudronnées

Pas question de faire du hors-piste avec votre voiture de location: il s’agit d’une violation de votre contrat. Peu d’agences acceptent que vous conduisiez leur véhicule sur des terrains peu ou pas adaptés (sable, terre, herbe…). Si vous vous retrouvez coincé dans la boue dans un endroit où vous n’auriez pas dû conduire, les frais de retrait et de nettoyage du véhicule vous incombent. De même, vous ne serez plus couvert par l’assurance et le loueur pourra appliquer une pénalité.