Est-il avantageux de faire son shopping dans les boutiques duty free des aéroports ?

Est-il avantageux d’acheter du parfum, du chocolat, des spiritueux, ou des jouets dans les magasins duty free des aéroports ?

De nombreux voyageurs achètent leurs produits cosmétiques, alcools, chocolats et autres souvenirs dans les boutiques « duty free » (hors taxes) des aéroports. Ils pensent, en effet, qu’ils y feront des affaires, en bénéficiant de réductions. Le journal flamand Het Nieuwsblad a mené sa petite enquête et a fait un comparatif des prix de différents produits, vendus au sein d’un aéroport et dans un magasin classique.

La conclusion est sans appel : il est rarement intéressant de faire ses achats dans les boutiques des aéroports, d’autant plus pour les vols en provenance de l’UE.

134% plus cher

Alcool, parfum, jouets, multimédia : de nombreux produits sont parfois des dizaines de pour cent plus chers que dans un magasin ordinaire ou une boutique en ligne. L’exemple le plus parlant est celui du jeu FIFA 23 pour PS4, constate Het Nieuwsblad. Il est jusqu’à 134 % plus cher à l’aéroport que dans un magasin de jouets de la chaîne Dreamland.

Sur les 25 produits comparés par la média, seuls quatre étaient moins chers sur les vols de l’UE. Cela va d’un prix minime – un parfum (100 ml) Trésor Lancôme 2 % de moins que sur bol.com – à un prix très élevé. Une bouteille de Laurent Perrier est ainsi environ 20 % moins chère en duty free que dans un magasin de spiritueux ou un supermarché.

La raison en est simple, explique Het Nieuwsblad. Depuis 1999, les personnes qui prennent l’avion au sein de l’UE paient la TVA et les droits d’accises dans les boutiques hors taxes au même titre que lorsqu’elles font leurs achats à l’extérieur de l’aéroport. Pour les vols en dehors de l’UE, la TVA et les taxes sont en principe supprimées. Mais cela ne mène pas toujours à de bonnes affaires. En 1999, les magasins ont en effet décidé d’adopter une politique selon laquelle chaque voyageur – qu’il soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’UE – bénéficie des mêmes avantages.

Un loyer beaucoup plus élevé

Ce n’est que pour l’alcool, les appareils électro et multimédia que l’on trouve encore des différences entre l’UE et les pays tiers. Mais là aussi, la comparaison s’impose. Une bouteille de 75 cl de Brugse Zot (9,4 euros) coûte toujours plus cher qu’à Carrefour (6,75 euros), le jeu FIFA est toujours aussi cher (57,81 euros). Pour un iPhone, par contre, vous ne payerez que 824,79 euros, soit 100 euros de moins que sur un site de vente en ligne, détaille Het Nieuwsblad.

Les boutiques duty free ont tendance à appliquer des prix plus élevés que dans les supermarchés ou les boutiques classiques afin de compenser le prix de leur loyer, souvent très élevé dans les aéroports.

La logistique joue également un rôle sur le prix des produits vendus. « Un magasin situé à l’extérieur de l’aéroport peut facilement être approvisionné en se garant devant la porte », explique au quotidien flamand Nathalie Pirard, porte-parole de Brussels Airport. « Ici, ce n’est pas possible. Il faut plus de personnel pour faire entrer ces produits dans l’aéroport, d’autant plus qu’il y a aussi des procédures de sécurité. Même le plus simple paquet de biscuits est scanné. Cela demande plus de travail, de temps et d’argent ».