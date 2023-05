Où trouver les voitures de location les moins chères d’Europe? (carte interactive)

Le coût d’une voiture de location devrait baisser d’environ 10% cet été par rapport à l’année dernière. De Berlin à Madrid en passant par Zagreb, toutes les capitales européennes n’offrent pas les mêmes tarifs. Voici les destinations à privilégier si vous souhaitez limiter vos dépenses.

Louer un véhicule pour ses vacances n’est pas toujours une mince affaire, d’autant que les prix peuvent varier fortement d’une agence à une autre. Pour trouver les tarifs les plus avantageux, le mieux est de comparer les différentes offres en ligne. Pour aller plus loin, certains vont même jusqu’à choisir leur destination de vacances en fonction du prix des voitures de location. Quelles sont les capitales d’Europe qui proposent les tarifs les plus compétitifs?

Pour cartographier les meilleures offres sur le marché européen, nous avons utilisé deux sites de comparateurs de voitures de location – Carigami et CarJet – et sélectionné le meilleur prix pour chacun d’entre eux. Côté voiture, nous avons préféré un modèle « Break » avec transmission manuelle, idéal pour les familles avec enfants qui emportent beaucoup de bagages. Quand à la zone où récupérer et restituer ledit véhicule, nous avons opté pour l’aéroport. Bien qu’il ne s’agisse pas du choix le plus judicieux en terme de coût, c’est l’option favorisée par de nombreux touristes qui prennent l’avion.

Prix, assurance… Ce qu’il faut savoir avant de réserver une voiture de location

Nous n’avons pas spécifié d’options ou de conducteurs supplémentaires mais avons malgré tout opté pour une assurance « tous risques » (CarJet) ou « pack protection premium » (Carigami). Là encore, ce n’est pas le choix optimal (mieux vaut choisir son assurance à part) mais cela donne une idée du supplément que vous devriez payer pour la franchise. Quant à la période de vacances, nous avons sélectionné une semaine durant la haute saison, entre le 15 et 23 juillet.

À Paris, on évite les voitures de location

Quand on observe les résultats, on se rend compte d’une chose: Paris est de loin la capitale la plus onéreuse du marché de la location de voitures. Sur le site de CarJet, elle affiche un tarif le plus bas à plus de 140€ la journée; sur le site de Carigami, elle propose le meilleur rapport qualité/prix à 113€. Bref, en comptant les bouchons et l’offre grandissante de transports en commun, mieux vaut se déplacer en métro ou en bus au sein de la Ville lumière.

Vous cherchez une destination de vacances où louer une voiture à faible coût? Si on se fie aux chiffres des comparateurs, c’est en Europe de l’Est qu’il faut réaliser un road trip. Pour obtenir les meilleurs tarifs, il faut se rendre à Varsovie, en Pologne, qui propose à la fois l’offre la moins chère mais également le meilleur rapport qualité/prix.

Les chiffres repris dans le graphique datent de la semaine du 15 mai et peuvent encore évoluer. Ils ne seront donc sans doute plus valables dans quelques semaines.