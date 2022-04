Oui, il y a moyen de sillonner la Belgique en voiture électrique et effectuer des recharges rapides. Les stations se multiplient, avec un niveau raisonnable de fiabilité. Nous avons dressé une carte les répertoriant et essayé bon nombre d'entre elles.

Rouler en voiture électrique partout en Belgique, l'esprit libre, est-ce possible? Certains prétendent que l'affaire relèverait d'un exploit, vu le manque de bornes. C'est de moins en moins le cas. Certes, ces bornes ne sont pas aussi nombreuses qu'aux Pays-Bas, mais notre pays est déjà correctement couvert en charges rapides. Nous avons relevé plus de 100 stations de ce type sur les autoroutes ou à proximité. Aller, par exemple, de Bruxelles à la mer et retour, ou d'Anvers à Courtrai, n'est plus un problème: les points de charge rapide permettent d'arriver à destination et de revenir sans perdre trop de temps. Mais encore faut-il savoir où les trouver.

L'utilisateur d'un véhicule électrique récent n'aura pas toujours besoin de cette infrastructure. Aujourd'hui, l'autonomie des nouveaux modèles flirte en effet avec les 350/400 km. Sauf qu'en hiver, cette autonomie diminue. Et puis, quand on entame un trajet, les batteries ne sont pas toujours totalement pleines. Une petite charge rapide en cours de route est parfois nécessaire.

Au moins 100 km gagnés en 30 minutes

Celle-ci permet de gagner au moins 100 km d'autonomie en 30 minutes de branchement. Elle se fait à courant continu, alors que charges à domicile ou sur la voie publique, voire sur le parking du bureau, utilisent le courant alternatif et donc induisent une vitesse de rechargement plus lente. Une borne typique sur la voie publique apporte, selon sa puissance, de 35 à maximum 70 km d'autonomie par heure. Soit 7,4 à 11 kW de puissance contre 50 kW et plus pour les bornes rapides.

Où trouver ces dernières?La carte que nous avons dressée montre une bonne répartition sur les grands axes. Pour disposer des adresses exactes, nous vous conseillons d'utiliser les applications Chargemap ou Google Maps (tapez "borne ev"). Mais le principal souci reste de trouver leur emplacement réel: les bornes sont parfois peu visibles, rarement installées à côté des pompes à carburants.

Certes, la province de Luxembourg est moins pourvue, mais les zones de charge rapide actuelles suffisent déjà pour se rendre de la capitale jusqu'à Arlon ou au Grand-Duché. D'autant que le réseau tend à se densifier: des acteurs comme Ionity, Fastned ou TotalEnergies multiplient les stations et les prises. Par exemple, TotalEnergies en ouvrira bientôt de nouvelles sur l'E411 à Bierges et sur l'E40 à Waremme.

Depuis juin 2021, nous avons essayé 20% des bornes indiquées sur notre carte. En général avec succès. Sur des dizaines de chargements, nous n'avons été confrontés que deux fois à un problème. Dans le premier de ces cas, la machine étant hors fonction, la solution de secours a consisté à se rendre dans la station jumelle, de l'autre côté de l'autoroute, ce qui était heureusement aisé à cet endroit (aire de Ruisbroek, sur la E19). Dans l'autre cas, comme la borne à prise unique était occupée, il fallait charger plus loin ou attendre environ un quart d'heure.

Les bornes de charge rapide La rédaction de Trends-Tendances a rassemblé dans une carte interactive avec les adresses des stations qui possèdent des bornes de recharge rapide, pour les voitures électriques, situées sur les autoroutes et à proximité en Belgique. Qu'est-ce qu'une borne rapide ? Une borne rapide fonctionne en courant continu, à partir de 50 kW de puissance, et gagne de 200 à 400 km d'autonomie par heure. La performance dépendra du véhicule. Tous n'acceptent pas la même puissance. Cela dépend aussi de la température, du niveau de charge de la batterie. Plus elle est chargée, moins la vitesse est grande. Les chiffres ronflants affichés sur certaines bornes sont donc rarement atteints (175 kW, 300 kW, etc.). La vitesse de charge maximale est surtout obtenue sur les premiers 30 % de charge. Une moitié des bornes de notre infographie sont situées sur les autoroutes, les autres à proximité . Mais il en existe davantage qu'indiqué car certains concessionnaires proposent aussi des bornes rapides, souvent accessibles aux autres marques.

Une borne rapide fonctionne en courant continu, de puissance, et gagne de 200 à 400 km d'autonomie par heure. La performance dépendra du véhicule. Tous n'acceptent pas la même puissance. Cela dépend aussi de la température, du niveau de charge de la batterie. Plus elle est chargée, moins la vitesse est grande. Les chiffres ronflants affichés sur certaines bornes sont donc rarement atteints (175 kW, 300 kW, etc.). La vitesse de charge maximale est surtout obtenue sur les premiers 30 % de charge. Une moitié des bornes de notre infographie sont situées . Mais il en existe davantage qu'indiqué car certains concessionnaires proposent aussi des bornes rapides, souvent accessibles aux autres marques. Les réseaux. Au moins trois grands réseaux internationaux sont déployés en Belgique pour les longs trajets : Tesla, Ionity, Fastned et TotalEnergies. Ce dernier développe ses propres bornes mais héberge aussi sur les stations d'autoroute des bornes Allego.

Au moins trois grands réseaux internationaux sont déployés en Belgique pour les longs trajets : Tesla, Ionity, Fastned et TotalEnergies. Ce dernier développe ses propres bornes mais héberge aussi sur les stations d'autoroute des bornes Allego. Tesla Superchargeurs. Les bornes Tesla sont connues pour leur qualité et leur facilité . Elles sont réservées aux automobiles de la marque mais le constructeur commence à ouvrir des bornes accessibles aux autres utilisateurs. Un service disponible aujourd'hui seulement en France, aux Pays-Bas, en Norvège.

Les bornes Tesla sont connues pour leur et leur . Elles sont réservées aux automobiles de la marque mais le constructeur commence à ouvrir des bornes accessibles aux autres utilisateurs. Un service disponible aujourd'hui seulement en France, aux Pays-Bas, en Norvège. Et Lidl ? Nous les signalons bien qu'elles n'aient pas vocation à servir sur de longs trajets. Ces bornes, gratuites, visent la clientèle de l'enseigne mais ne sont généralement accessibles qu'aux heures ouvrables des magasins.

Nous les signalons bien qu'elles n'aient pas vocation à servir sur de longs trajets. Ces bornes, gratuites, visent la mais ne sont généralement accessibles qu'aux heures ouvrables des magasins. Coût . Les bornes rapides sont généralement plus chères que celles disponibles dans les rues. Fastned compte 69 centimes par kWh, contre 44 centimes pour une borne chargebrussels dans les rues de la capitale. Ionity facture 79 centimes par kWh, Allego, 71,5, TotalEnergies, 75,9 (montants calculés au 10 mars).

. Les bornes rapides sont généralement que celles disponibles dans les rues. Fastned compte 69 centimes par kWh, contre 44 centimes pour une borne chargebrussels dans les rues de la capitale. Ionity facture 79 centimes par kWh, Allego, 71,5, TotalEnergies, 75,9 (montants calculés au 10 mars). Accès. L'usage des bornes passe par une carte d'accès (Plugsurfing, Chargemap, We Charge, etc.) liée à une carte de paiement, soit par une application (Ionity, Fastned) qui permet de déclencher la charge. Conseil d'utilisation de la carte: cochez votre axe préféré afin de n'obtenir que les résultats des bornes rapides disponibles sur votre chemin.

Rouler en voiture électrique partout en Belgique, l'esprit libre, est-ce possible? Certains prétendent que l'affaire relèverait d'un exploit, vu le manque de bornes. C'est de moins en moins le cas. Certes, ces bornes ne sont pas aussi nombreuses qu'aux Pays-Bas, mais notre pays est déjà correctement couvert en charges rapides. Nous avons relevé plus de 100 stations de ce type sur les autoroutes ou à proximité. Aller, par exemple, de Bruxelles à la mer et retour, ou d'Anvers à Courtrai, n'est plus un problème: les points de charge rapide permettent d'arriver à destination et de revenir sans perdre trop de temps. Mais encore faut-il savoir où les trouver. L'utilisateur d'un véhicule électrique récent n'aura pas toujours besoin de cette infrastructure. Aujourd'hui, l'autonomie des nouveaux modèles flirte en effet avec les 350/400 km. Sauf qu'en hiver, cette autonomie diminue. Et puis, quand on entame un trajet, les batteries ne sont pas toujours totalement pleines. Une petite charge rapide en cours de route est parfois nécessaire. Celle-ci permet de gagner au moins 100 km d'autonomie en 30 minutes de branchement. Elle se fait à courant continu, alors que charges à domicile ou sur la voie publique, voire sur le parking du bureau, utilisent le courant alternatif et donc induisent une vitesse de rechargement plus lente. Une borne typique sur la voie publique apporte, selon sa puissance, de 35 à maximum 70 km d'autonomie par heure. Soit 7,4 à 11 kW de puissance contre 50 kW et plus pour les bornes rapides. Où trouver ces dernières?La carte que nous avons dressée montre une bonne répartition sur les grands axes. Pour disposer des adresses exactes, nous vous conseillons d'utiliser les applications Chargemap ou Google Maps (tapez "borne ev"). Mais le principal souci reste de trouver leur emplacement réel: les bornes sont parfois peu visibles, rarement installées à côté des pompes à carburants. Certes, la province de Luxembourg est moins pourvue, mais les zones de charge rapide actuelles suffisent déjà pour se rendre de la capitale jusqu'à Arlon ou au Grand-Duché. D'autant que le réseau tend à se densifier: des acteurs comme Ionity, Fastned ou TotalEnergies multiplient les stations et les prises. Par exemple, TotalEnergies en ouvrira bientôt de nouvelles sur l'E411 à Bierges et sur l'E40 à Waremme. Depuis juin 2021, nous avons essayé 20% des bornes indiquées sur notre carte. En général avec succès. Sur des dizaines de chargements, nous n'avons été confrontés que deux fois à un problème. Dans le premier de ces cas, la machine étant hors fonction, la solution de secours a consisté à se rendre dans la station jumelle, de l'autre côté de l'autoroute, ce qui était heureusement aisé à cet endroit (aire de Ruisbroek, sur la E19). Dans l'autre cas, comme la borne à prise unique était occupée, il fallait charger plus loin ou attendre environ un quart d'heure.