L'entreprise néerlandaise Fastned, spécialisée dans la construction de stations de rechargement rapides pour voitures électriques, a levé 150 millions d'euros. Cet argent lui permettra notamment de construire 164 nouvelles stations. Elle en dispose déjà de plusieurs en Belgique.

Fastened a mis sur le marché environ 1,9 million de nouveaux certificats et actions. Les investisseurs ont dû débourser 80 euros par action.

"Cela nous permettra de construire plus de stations plus grandes dans plusieurs pays", a souligné le patron Michiel Langezaal.

Fastned possède déjà 133 stations aux Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni, Belgique et Suisse. La société a aussi obtenu un contrat pour l'exploitation de stations de rechargement rapides sur les autoroutes françaises.

L'entreprise dispose notamment de stations à Ostende et Roulers, selon son site internet.

