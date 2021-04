Les Supergazelles récompensent les entreprises qui se distinguent sur la durée. Pour ces 20 dernières années, c'est TRBA qui décroche la palme.

Les Gazelles sont d'abord des sprinteuses et ce sont les plus rapides qui se parent des lauriers de l'ambassadrice. Comme pour démentir la fable de Jean de La Fontaine, c'est ici souvent le lièvre qui gagne. Mais sur la distance et la durée, on retrouve la tortue qui, année après année, chemine d'un pas sûr et pas nécessairement lent sur les sentiers de la croissance. Lors des 10 ans des Gazelles en 2011, nous avions épinglé les entreprises qui avaient affiché les meilleures performances sur une décennie. Pour rappel, avaient alors été récompensées du titre de Supergazelle: Piret Garage (Brabant wallon), Stûv (Namur), Recybois (Luxembourg), EVS Broadcast Equipment (Liège) et Technord (Hainaut). Dix ans plus tard, pour la vingtième édition, le palmarès est le suivant: EASI (Brabant wallon), Coféo (Namur), Groupe François (Luxembourg), Trendy Foods (Liège) et TRBA (Hainaut). Cette dernière étant de surcroît la Supergazelle wallonne.

En l'espace de 10 ans, TRBA s'est imposée parmi les principaux acteurs de la construction routière en Wallonie.

A tout seigneur tout honneur, débutons donc par TRBA qui, par le passé, a déjà été honorée deux fois du titre d'ambassadrice pour les grandes entreprises du Hainaut (2015 et 2020). C'est donc finalement fort logiquement qu'on la retrouve aujourd'hui au faîte de ce classement. Société familiale, cette entreprise dirigée par Pierre Stadsbader et sa soeur Michèle est active dans la construction routière en Wallonie où elle s'est imposée ces 10 dernières années parmi les principaux acteurs du secteur. Championne brabançonne, EASI est également une habituée des Gazelles. L'éditeur de logiciels de gestion comptables et d'applications pour les représentants et équipe de ventes continue à investir et a recruté 80 personnes en 2020.

Solide ancrage régional

En province de Namur, c'est l'ambassadrice des moyennes entreprises de l'an dernier, Coféo, qui s'illustre. Spécialisée dans la mise à disposition de distributeurs automatiques, elle a traversé une année 2020 difficile avec un recul de 25% de son activité. A l'image de nombreuses Gazelles, elle a profité de cette période pour repenser son modèle et son approche commerciale avec notamment une offre élargie de sandwiches et plats préparés. Avec le groupe François, le Luxembourg s'inscrit dans la continuité. Implanté à Virton, ce groupe familial a développé trois activités: la cogénération, la scierie et la production de pellets. Pour cette dernière, il s'appuie sur Recybois, l'une de nos Supergazelles de 2011.

Last but not least, la province de Liège est représentée par Trendy Foods. Ce distributeur de produits alimentaires et de boissons actif en Belgique et au Grand-Duché partage la particularité, avec les sociétés Bruyerre et Père Olive, d'avoir été présent à 18 reprises dans nos classements en 20 ans. Une performance seulement dépassée par la laiterie luxembourgeoise Solarec, qui a été mise à l'honneur 19 fois, et couronnée à trois reprises ambassadrice des grandes entreprises (2012, 2016 et 2019). Une longévité qui s'inscrit, à l'image de la plupart des Gazelles, dans un solide ancrage régional.

