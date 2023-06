Quelles technologies de sécurité choisir avant de partir en vacances?

En vacances ou au bureau? Pendant votre absence, les produits de sécurité intelligents veillent sur votre maison, feignent votre présence, chassent les intrus et vous alertent en cas d’intrusion. Lesquels choisir pour partir l’esprit tranquille?

Yale : un coffre-fort inviolable, qui émet des alarmes

Bijoux, actes notariés, biens de grande valeur… Pas facile de garder ces objets à l’abri de la convoitise. Pour les mettre à l’abri, le spécialiste de la sécurité Yale lance un coffre-fort connecté (288 €). D’une capacité de 20,5L, celui-ci se fixe au mur ou au sol, mais peut aussi se monter à l’intérieur de la plupart des placards et des tiroirs pour être totalement dissimulé. Il se verrouille et se déverrouille soit via l’application Yale Access, soit avec votre voix via les assistants vocaux Google, Siri et Alexa, soit de manière classique par clé ou par clavier. Pour une utilisation connectée, il convient de s’équiper du pont Yale Connect Bridge Wi-fi. L’appli, très complète, permet d’accorder des clés virtuelles temporaires ou permanentes à des personnes de confiance. Elle permet aussi de recevoir des notifications en cas d’ouverture. Après cinq tentatives d’entrée incorrectes, l’alarme se déclenche et le coffre se verrouille complètement pendant cinq minutes, pendant que le propriétaire est averti sur son smartphone. Si la batterie du coffre-fort est déchargée, vous êtes immédiatement prévenu et des connecteurs externes à pile 9V peuvent alors alimenter le coffre pour que vous puissiez y accéder en toute sécurité. On peut aussi vérifier le journal des ouvertures et fermetures pour savoir qui a eu accès au coffre-fort et à quelle heure. Ceci directement sur l’appli.

Prix: 288 euros.

Ampoules et caméra WiZ : une sécurité lumineuse

WiZ, propriété du géant Signify, a conçu un nouveau système d’ampoules à détection de mouvements. Grâce à la technologie SpaceSense, chaque ampoule détecte les déplacements des habitants dans la maison sans capteur de mouvements, en se basant sur les légères fluctuations des signaux Wi-Fi. Les nouvelles ampoules connectées préviennent les propriétaires en cas d’intrusion, mais sont en plus capables d’activer une série de mesures comme des clignotements ou un éclairage vif pour alerter les voisins. Il suffit de configurer une zone de couverture et tout ce qui passe dedans déclenche une série de mesures de sécurité. Grâce à l’appli, vous pouvez aussi créer vos propres routines. La lumière peut, par exemple, s’allumer et s’éteindre automatiquement afin de simuler une présence dans la maison. La sensibilité peut aussi être réglée pour éviter le déclenchement par des animaux domestiques. Ces ampoules connectées s’accompagnent d’une nouvelle caméra d’intérieur filaire. Filmant en 1080p avec un angle de 130°, elle est aussi dotée d’une vision nocturne, d’un emplacement microSD, d’un haut-parleur et de détecteurs sonores qui peuvent reconnaître des bruits forts comme une vitre qui se brise ou une alarme incendie.

Prix: 159,99 pour le kit de démarrage Home Monitoring, qui comprend trois ampoules et une caméra.

Arlo Ultra 2 XL : une caméra de surveillance à l’autonomie XXL

Les caméras de surveillance peuvent au mieux apporter la tranquillité d’esprit, mais elles ne sont d’aucune utilité si elles tombent soudain en panne d’énergie. Avec la nouvelle Arlo Ultra 2 XL, il n’y a aucune crainte car la batterie intégrée permet à la caméra de fonctionner jusqu’à 12 mois sans recharge. Facile et rapide à installer, elle fonctionne sans câbles. L’Arlo Ultra 2 XL enregistre en résolution 4K, dispose d’une vision nocturne et d’une lampe torche, ainsi que d’une alarme intégrée qui peut être déclenchée par le capteur de mouvement. La résolution dans le noir est telle que, grâce à la LED intégrée, il est possible de zoomer et de reconnaître une plaque d’immatriculation. Seul bémol: le kit Arlo Ultra 2 XL nécessite un abonnement de minimum 2,99 euros par mois et par caméra. Mais la sécurité de votre maison n’a pas de prix.

Prix: 739 euros pour le hub et deux caméras.

Trova Home : un coffre-fort biométrique

Plus attrayant qu’une boîte métallique, le Trova Home est un coffre-fort à déverrouillage biométrique. En surface, il est d’une élégance et d’un minimalisme exemplaire: seul un port de charge USB, un bouton d’alimentation et une lumière LED sont visibles. Le reste se commande à distance via l’appli Trova, qui exploite le système d’authentification de votre téléphone (identification faciale, empreinte digitale ou code d’accès). Vous pouvez aussi l’ouvrir de plusieurs autres façons: soit par NFC (comme pour un paiement sans contact), soit, en cas d’urgence, en appuyant sur le bouton d’alimentation selon un schéma morse que vous aurez préprogrammé. Comme le coffre-fort de Yale, il est doté d’une connectivité WiFi, ce qui permet de l’ouvrir à distance et d’autoriser des utilisateurs secondaires. S’il bouge ou s’il est manipulé, vous recevez une alerte. De la taille d’une boîte à chaussures, il peut être fixé à une surface au moyen d’un boulon ou d’un verrou sécurisé Kensington. Mais la possibilité de déplacer le Trova d’une pièce à l’autre modifie la façon dont vous envisagez un coffre-fort intelligent… Avec son design très soigné, cet écrin s’intègre à n’importe quel endroit de votre maison, tant en termes de décor que de fonctionnalité. Qu’on se le dise : Trova Home n’est peut-être pas le coffre idéal pour ranger des bijoux inestimables ou vos dernières volontés, mais il répond à des besoins de sécurité plus modestes qu’un coffre-fort traditionnel pour cacher discrètement des objets à l’abri des regards indiscrets. Smart et astucieux.

Prix: 509 euros.