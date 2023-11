Une nouvelle stratégie pour redynamiser le quartier européen

La Région bruxelloise a présenté jeudi la nouvelle marque créée pour assurer la promotion du quartier européen, de ses institutions, mais aussi de ses commerces et activités culturelles, et soutenir la stratégie de développement de ce coin en vue de la capitale.

L’événement a eu lieu jeudi en début d’après-midi dans les locaux du Commissariat à l’Europe et aux Organisations Internationales de Bruxelles, en présence, notamment, du ministre bruxellois en charge de l’image de Bruxelles, Sven Gatz (Open Vld), de la secrétaire d’Etat aux Relations européennes et internationales Ans Persoons (Vooruit); et du Commissaire régional à l’Europe, Alain Hutchinson.

L’ appellation « Quartier européen de Bruxelles », incarne une nouvelle stratégie pour le quartier. Lancée en vue de la présidence belge du Conseil de l’Union européenne à partir de janvier, la marque a été élaborée dans le cadre d’un processus de concertation approfondie avec l’ensemble des parties prenantes du quartier (associations, professionnelles, institutions européennes, régionales, secteur culturel, comités de quartier, …).

Un nouveau logo

Tous ces acteurs pourront utiliser le logo créé en y ajoutant leurs éléments visuels. Un nouveau site www.europeanquarter.brussels a également été créé pour les résidents et visiteurs. Patrick Bontinck, directeur général de visit.brussels, fortement impliqué dans le processus d’élaboration de la marque, a souligné, à l’occasion de ce lancement, que le quartier européen représentait 12 à 20 % de l’économie bruxelloise. Souffrant encore souvent, à tort, de son image passée de quartier mort en dehors des heures de bureau, il n’en constitue pas moins le premier pôle touristique de Bruxelles, avec le Parlement européen, les Musées royaux d’art et d’histoire et Autoworld dans le parc du Cinquantenaire.

Les autorités régionales, l’Etat fédéral, ainsi que les trois communes de son implantation ont défini une vision commune pour le redynamiser dans une perspective de développement durable de mixité de fonctions incluant notamment plus de logements.